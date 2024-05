Kia entrega taxis exonerados del 50% de aranceles en Ecuador y planea continuar ensamblaje

A diferencia del giro de negocio anunciado por General Motors de cesar el ensamblaje en Ecuador, otra de las marcas fuertes en el país andino que también ensambla localmente es Kia y no tiene ningún plan de retiro, al contrario, su objetivo es consolidarse como la empresa automotriz número uno de Ecuador.

Así lo indicó su gerente general, Galo Suasnavas, durante la entrega de vehículos que tienen exoneraciones para ser utilizados en taxis.

Además de GM OBB que hasta marzo tenía el 51% de participación de vehículos ensamblados, en el país ensamblan las marcas chinas Great Wall, Shineray y KYC con un 23,4% de participación y las surcoreanas KIA con 19,4% y Hyundai con el 6,1%.

Ecuador tiene negociado un acuerdo comercial con Corea del Sur cuya firma definitiva está pendiente. La pre firma se realizó en el gobierno anterior de Guillermo Lasso que incluso habló de una nueva fábrica ensambladora de vehículos en Ecuador. Suasnavas dijo: “no tenemos información interna al respecto”, aunque no descartan estar vinculados a esta obra visualizada con un acuerdo comercial.

Por ahora el acuerdo en marcha es el de Kía con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis), por el cual existe una reducción tributaria y de aranceles del 50% para unidades dirigidas al sector taxista.

Esta reducción permitirá a los taxistas acceder a un modelo Soluto a un precio de US$ 13.999, es decir US$ 2.200 menos que el valor original de estos vehículos que es de US$ 16.199.

El presidente de Fedotaxis, Jorge Calderón, indicó que las expectativas que tienen de este acuerdo es que beneficiará y facilitará la adquisición y renovación de automóviles para los miembros de Fedotaxis, y así puedan ofrecer un servicio de alta calidad con vehículos modernos.

El jueves 9 de mayo se entregó el primer automotor exonerado de manera simbólica ya que su dueño no pudo asistir. Suasnavas agregó que tres automotores ya fueron comprados.

La excepción es de tres impuestos: impuesto a los consumos especiales (ICE), impuesto al valor agregado (IVA) y arancel cobrado a las mercancías (ad valorem).

REQUISITOS PARA COMPRA DE TAXIS EXONERADOS

- No tener deudas en el Municipio

- No tener deudas en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)

- Estar al día con las cuotas de la Federación de Taxis

- Realizar una declaración jurada de que todos sus documentos, bienes e ingresos son lícitos. Esto es primordial para acceder al trámite de adquisición de las unidades vehiculares exoneradas.

Suasnavas explicó que estas exoneraciones son para el consumidor, en este caso la Federación de Taxistas de Ecuador; y que Kia como empresa no se ve beneficiada de la reducción de la partida arancelaria.