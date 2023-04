Kuehne Nagel destinará US$ 8,7 millones para sus inversiones en Chile

Un sistema de robótica de punta, compuesta por pequeñas unidades de última generación que buscan rápidamente los productos más elevados y ordenados en cientos de racks, que además responde a una necesidad ergonómica de mejorar la postura en los puestos de trabajo.

Así dio el vamos durante marzo la firma Kuehne+Nagel en Chile a su centro logístico de 15.000 metros cuadrados para la marca de artículos deportivos Decathlon, con lo cual aumenta en un 30% su capacidad de abastecimiento en Latinoamérica.

Este lugar tendrá la capacidad de almacenar y distribuir más de 10 millones de unidades entregadas en el país al año, generando también un importante aporte para la comercialización en Latinoamérica en países como Chile, Colombia y México y con ello, la compañía distribuidora de artículos deportivos podrá alcanzar un mayor nivel de precisión de inventario y aumentar su volumen de operación para soportar el crecimiento.

No es la primera incursión de Kuehne + Global con Decathlon, con quien firmó una alianza regional en 2019 con la apertura de dos centros de distribución en Colombia, uno en Bogotá y otro en Cartagena. Pero sí un ejemplo de cómo la compañía con sede en Suiza está creciendo en Latinoamérica.

“Para los próximos años en Chile, queremos seguir invirtiendo en la logística de productos para el cuidado de la salud, además de reforzar nuestras soluciones para el retail y hacer inversiones en el mercado perecederos, especialmente en las exportaciones de salmón y fruta”, dice Esteban Gari, director general para Chile y Bolivia de Kuehne+Nagel

La firma, que ya tiene 35 años en Chile y más de 600 empleados tiene grandes planes para el país sudamericano.

Aunque no detalla fechas, explica que para los próximos años en Chile destinará más de US$ 1, 09 millones en equipos y un contrato por US$ 7,6 millones por cinco años en un nuevo centro de distribución de 15.000 metros cuadrados.

“La empresa destinará inversiones por alrededor de US$ 8,7 millones para sus operaciones en Chile”, resume Gari.

CRECIMIENTO LOGÍSTICO

El camino de Kuehne +Nagel en Chile no es aislado. Es una tendencia que se ha observado en otras partes también, el de bajas vacancias, aumento en los valores de arriendo y nuevos proyectos en construcción.

En el caso de Santiago, las nuevas ubicaciones están ubicadas en centros económicos estratégicos en Santiago, en la comuna de Quilicura cerca del aeropuerto internacional, y otras dos se ubican en la zona sur, cerca de los centros de distribución de los principales minoristas.

Analistas del sector destacan que a mediados del año 2020 comenzó un sorpresivo y acentuado aumento de demanda por bodegas. Es que estos mercados son cíclicos y, actualmente, las bodegas especulativas en Santiago se encuentran en una fase en auge.

Los dos factores que acentuaron esto son el fenómeno del e-commerce y luego la pandemia, lo que resultó en un cambio del uso de suelo comercial.

“Post pandemia se comenzó a estabilizar el tema del stock pero la irrupción del e-commerce continuó y se quedó como un cambio de conducta de los consumidores, por lo que se han reemplazado muchos metros cuadrados de tienda en metros cuadrados de bodegas para despacho directo al consumidor”, indican Felipe Bertolino y Felipe Larroulet, Research y Associate Director Industrial de JLL Chile, respectivamente.

Los expertos en bienes raíces detallan que muchos de los proyectos de bodegaje o logísticos que hoy se encuentran en construcción en el país son nuevas etapas de centros que ya se encontraban operando previo a la pandemia.

“Lo que hizo la baja vacancia registrada los últimos dos años fue acelerar la toma de decisión de la construcción de estas etapas, como también impulsar nuevos proyectos”, añaden. Es que este tipo de activos muestra un buen desempeño ya desde antes de 2020. Y durante y posterior al peak de la pandemia “fue la consolidación de algo que se venía observando hace un tiempo, lo que sumado a la alta demanda por estos espacios han impulsado proyectos nuevos”, explican desde JLL Chile.

De hecho, a finales de noviembre, el 50% de los centros logísticos planificados para 2023 ya estaban ocupados.

En los últimos seis años, tan solo en la capital chilena el crecimiento anual promedio del stock de bodegas especulativas se ubicaba en 4,1% (entorno a los 150 mil metros cuadrados por año.

“Para este 2023 se esperan más de 250 mil metros cuadrados de bodegas, lo que representa un 7,8%, sin embargo, este no es el año con mayor crecimiento porcentual, considerando que el 2016 la cifra fue de un 10,4%”.

Un análisis realizado a fines de 2022 por la consultora Colliers señala que el mercado industrial seguirá potenciándose durante el año 2023, con una demanda en ascenso, bajas vacancias y la incorporación de nuevos metros cuadrados. “Se espera el ingreso de alrededor de 300.000 m2 nuevos de bodegas para 2023, los que se ubicarán en las zonas Norte, Poniente y Sur”, destacó el informe.

Respecto a la vacancia, la consultora revela que la demanda por bodegas seguirá en alza, en gran parte debido al crecimiento del e-commerce, lo que mantendrá los niveles de disponibilidad bajos por todo el 2023.

“Es tal la demanda existente que los centros en construcción ya se encuentran colocados en un alto porcentaje, por lo que se evidencia que la vacancia a nivel de la Región Metropolitana seguirá siendo muy acotada, bajo el 2%”, detalló

PLANES 2026 Y 2030

Globalmente, el grupo Kuehne+Nagel cuenta con más de 5.400 personas y 60 unidades operativas en 20 países, con una capacidad para contract logistics: más de 486 mil m2 de espacio de almacenamiento y logística, con una oferta de transporte marítimo y aéreo, logística de contratos y negocios terrestres.

El enfoque del grupo es proveer soluciones a medida para los sectores de healthcare, aeroespacial, automotriz, retail, tecnología, industrial y químico, petróleo y gas. Además ya está operando un hub de medicamentos en Chile en base a un sistema de climatización sustentable basado en la geotermia.

Su presidente honorario es Klaus-Michael Kühne, reconocido como la persona más rica de Alemania y nieto del fundador August Kühne.

Financieramente, los resultados 2022 del grupo mostraron que el volumen de negocios neto del Grupo aumentó un 20%, hasta una facturación de US$ 43 mil millones con el EBITDA creciendo un 28%, hasta US$ 4.150 millones y el beneficio neto mostró un incremento del 30%, hasta US$ 3.058 millones.

Chile es su centro regional para América Latina, donde tiene presencia además en Perú, Brasil y Colombia, completando 33 almacenes y centros de distribución.

“Este año lanzamos la estrategia global 2026 [del grupo], con una visión al 2030 que nos da un roadmap a construir” explica Esteban Gari.

Este roadmap 2026 está basado en cuatro pilares que se apoyan y conectan mutuamente: “Experiencia Kuehne+Nagel”, que se refiere a cumplir con las necesidades de cada cliente, seguido por “Living ESG” que apunta a todas las acciones concretas en materia de sostenibilidad; Ecosistema Digital y Potencial de mercado.

“Tiene como objetivo seguir creciendo y de manera sostenible, además de expandirnos en aquellos mercados donde veamos que hay oportunidades de crecimiento. Pondremos especial foco en brindar la mejor experiencia de servicio, factor clave para alcanzar el éxito que nos proponemos”, dijo al lanzarla Ingo Goldhammer, Presidente de la compañía para América del Sur y Central.

FOCO EN SOSTENIBILIDAD

Las firmas de logística están empeñadas en mostrar su compromiso ambiental.

Esto, porque mayor logística, significa mayores desplazamientos y, por ende, más emisiones y más paquetes implican más uso de papel, cartón o plástico. De ahí que las empresas tengan planes estrictos de mejora en el uso de energía, electromovilidad y similares.

El informe Last Mile Sustainability Perspectives de DispatchTrack reveló que el 77% de las empresas ya está priorizando la sostenibilidad o planea hacerlo dentro del próximo año, un aumento del 69% comparado con lo analizado en agosto de 2022.

En el caso de Kuehne+Nagel, la compañía tiene ambiciosas metas al 2030, como la reducción del 30% de los gases de efecto invernadero (GEI), usar un 100% de energía renovable y mantener electricidad 100% renovable en todos los sitios; cero residuos a los vertederos, cero plástico en todas las instalaciones y reducir en 10% el consumo de agua

“Cada inversión que Kuehne+Nagel realiza en el país es una acción que integra la sostenibilidad en todos sus aspectos”, finaliza Gari.