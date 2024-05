Latam reporta US$ 258 millones de utilidades al primer trimestre del año

El grupo Latam dio a conocer hoy sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre del 2024,reportando ingresos operacionales totales por US$3.321 millones, un 18,4% más respecto al mismo periodo de 2023, explicado principalmente por el incremento de 21% de los ingresos de pasajeros. La utilidad neta del período fue de US$ 258 millones.

A su vez, el grupo no sólo registró un nuevo margen EBIT ajustado récord de 13,9% y una generación de EBITDAR ajustado de US$796 millones en el periodo, sino que también actualizó su guidance para 2024 basado en el sólido desempeño del primer trimestre del año y en el positivo comportamiento de la demanda. El grupo proyecta un EBITDAR anual (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization and rent costs por sus siglas en inglés) ajustado entre US$2.750 millones y US$3.050 millones, lo que representa un incremento respecto del guidance entregado en diciembre del año pasado que fue de entre US$2.600 millones y US$2.900 millones.

El CFO de Latam Airlines Group, Ramiro Alfonsín dijo que "el trabajo sistemático del grupo Latam se ha traducido en sólidos y consistentes resultados financieros y operacionales en el primer trimestre, impulsados por la temporada alta de vacaciones, con un tráfico que ya superó los indicadores previos a la pandemia. Estos resultados llevaron al grupo a actualizar su guidance 2024 al alza, lo que en el caso del EBITDAR ajustado, se traduce en un aumento de entre aproximadamente 10% y 22% versus el año anterior”.

Por otro lado, el grupo Latam cerró el trimestre con US$2.951 millones de liquidez, impulsado por una generación de caja de US$137 millones durante el período. Estas cifras reflejan su continua y sólida estructura de capital, además del continuo enfoque del grupo en la eficiencia de costos, lo que ha permitido mantener su CASK de pasajeros ex fuel en US$4,3 centavos.

A nivel operacional, en los tres primeros meses del año, el grupo Latam transportó 20,2 millones de pasajeros, lo que representa un aumento de 19,4% en comparación a igual periodo de 2023. Lo anterior se explica por el incremento de un 32,5% de pasajeros movilizados en el segmento internacional, de un 26,0% en los mercados domésticos de las filiales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y de un 9,1% en el mercado doméstico de la filial en Brasil, reflejando de esta manera, el compromiso del grupo LATAM por brindar servicios eficientes y confiables a sus clientes a través de una red única en la región.

Otros hitos relevantes

Dentro de los hitos destacables se encuentra la aprobación, por parte del Directorio, de iniciar el proceso para reabrir y re listar los ADRs de LATAM en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Por otra parte, en la Junta Ordinaria de Accionistas del pasado 25 de Abril, se acordó la distribución de dividendos por un total aproximado de US$175 millones equivalentes al 30% de las ganancias netas del 2023. El dividendo, que será de aproximadamente US$0,00029 por acción, será pagado el 16 de mayo próximo a los accionistas registrados hasta la medianoche del 10 de mayo de 2024.

En el trimestre, la flota del grupo se fortaleció con la incorporación de un Boeing 787-9 y dos Airbus A321Neo. A su vez, el grupo fue reconocido por tener “El mejor entretenimiento a bordo de Sudamérica” en los Premios APEX. En este sentido, LATAM se convierte en el primer grupo de aerolíneas de Sudamérica en agregar contenidos Disney+ a su servicio de entretenimiento a bordo, mejorando la experiencia de sus pasajeros.

En términos de sostenibilidad, el programa Avión Solidario siguió creciendo, proporcionando un apoyo crucial para abordar diversas necesidades en la región. En Chile y Colombia, la atención se centró en superar las emergencias por incendios, mientras que en Perú y Ecuador, el grupo reafirmó su compromiso con la salud. En el caso de Brasil, los esfuerzos se centraron en la conservación, ya que el grupo contribuyó activamente a la transferencia de especies en peligro.

Al mismo tiempo, recientemente se dieron a conocer los resultados del estudio “Opciones para descarbonizar la aviación en América Latina de una manera sostenible”, desarrollado por Massachusetts Institute of Technology (MIT) Joint Program on Global Change en conjunto con LATAM y Airbus. Dicho estudio tiene como objetivo mostrar la evidencia científica actual para entender los caminos posibles para la descarbonización de la aviación en 6 países en Latinoamérica: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Hasta la fecha, se han dado a conocer los resultados preliminares para Brasil y Chile.