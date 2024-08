Los efectos de la escasez de dólares en Bolivia: valor del flete internacional aumenta 50%

Debido a la continuidad en la escasez de dólares en la economía nacional, la dirigencia de la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional (CBT) determinó incrementar en 50% el flete de los motorizados para el traslado de mercancías de importación y exportación.

El ejecutivo de la CBT Oruro, Jorge Gutiérrez, sostuvo que su sector tiene dificultades para encontrar la divisa estadounidense en las entidades financieras y casas de cambio por lo que acuden al mercado paralelo donde se cotiza a un precio superior a los diez bolívares por cada dólar.

“En el tema del dólar, hemos resuelto nosotros mismos darnos la solución, a partir del 15 de septiembre los fletes internacionales, tanto de exportación como de importación, vamos a nivelar o incrementar en un 50% porque el tipo de cambio del mercado paralelo ya nos ha ahogado los fletes”, sostuvo a radio Éxito.

Desde febrero del año pasado, el país atraviesa una escasez de dólares lo que afecta a varios sectores como el transporte pesado que requiere la divisa para adquirir combustible en el exterior y realizar los pagos y cobros por el flete en el comercio exterior.

Paralelamente, anunció que, ante el incumplimiento del Gobierno a los acuerdos para la provisión de diésel, se determinó reactivar el bloqueo de caminos en el país. No obstante, dijo que, por estrategia, no adelantará la fecha y hora de la medida de presión.

“En el tema del combustible, nosotros vamos a reactivar nuestras movilizaciones a nivel nacional. Por tema de estrategia, no lo vamos a difundir porque lamentablemente no han cumplido los gobernantes a su palabra, en ese sentido no nos queda de otra”, indicó.

Anticipadamente pidió disculpas a la población por los perjuicios que ocasionaría el bloque de caminos en el país.

Debido a la escasez de diésel en el país, el transporte pesado determinó bloquear las vías del país. En el caso de Oruro, se obstruyó el ingreso fronterizo de Tambo Quemado, lo que afectó el traslado de camiones cisternas de diésel desde el puerto de Arica, Chile.

Para evitar ese perjuicio, el 2 de agosto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) logró un acuerdo con la CBT de Oruro que permitió levantar los bloqueos en las carreteras y así dar paso a las cisternas que traen combustible desde Arica.