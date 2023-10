Mexicana Cemex regresa a los mercados de deuda con certificados bursátiles vinculados a la sostenibilidad

La multinacional mexicana Cemex anunció ayer la inminente fijación de precios de sus certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad por un monto principal agregado de 6.000 millones de pesos mexicanos (US$ 336 millones). Esta transacción representa su regreso al mercado de deuda mexicano después de una ausencia de 15 años. El cierre de la oferta se espera que ocurra el 5 de octubre, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

Los Certificados constan de dos tramos: el primero, por un monto de 1.000 millones de pesos mexicanos (US$ 56 millones) con un plazo de 3 años a una tasa de interés anual flotante de TIIE 28 más 0,45%, y el segundo, por 5.000 millones de pesos mexicanos (US$ 280 millones) con un plazo de 7 años a una tasa de interés anual fija del 11,48%. Los Certificados están garantizados por Cemex Concretos, Cemex Operaciones México, Cemex Corp. y Cemex Innovation Holding Ltd.

Los ingresos netos de esta emisión se utilizarán para pagar deuda y acelerar la estrategia de crecimiento de Cemex y su camino hacia una estructura de capital de grado de inversión.

"Estamos muy satisfechos con esta nueva emisión que no solo marca el regreso de Cemex a los mercados de capital locales después de una larga ausencia, sino que también confirma nuestro compromiso de fomentar el desarrollo de un mercado de capital profundo y líquido en México", dijo Maher Al-Haffar, Director Financiero de Cemex. "También se alinea con nuestro objetivo de que el 85% de nuestra deuda esté vinculada a métricas de sostenibilidad para 2030".