México: falta información sobre la compra de plantas de Iberdrola para evaluar su impacto

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debería dar mayor información sobre la compra de las plantas de Iberdrola para evaluar su impacto en las finanzas públicas, indicaron expertos en el tema.

Esta semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio más detalles sobre la compra de las plantas de Iberdrola por parte del gobierno. Rogelio Ramírez de la O explicó que la operación asciende a US$ 5,943 millones.

De éstos, US$ 2.492 millones que representan alrededor de 40%, se obtendrán a través de una aportación de capital de riesgo del gobierno, mientras que US$ 3.600 millones se buscarán a través de financiamiento de la banca y el mercado.

“La operación (del capital) la financia el Fonadin, es una aportación al capital de US$ 2.492 millones (51% de este monto lo aportará Fonadin y 49% vendrá de inversionistas institucionales). Esta es una aportación que hace Hacienda al Fonadin para darle esa capacidad de financiar la compra”, aclaró el secretario de Hacienda.

Oscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que, incluso entre la presentación del proceso y las palabras del secretario hubo una serie de contradicciones, ya que los números mostrados y lo que Ramírez de la O decía no cuadraban.

“El secretario habló de una aportación de capital de US$ 2.492 millones cuando la lámina que él mismo mostraba decía que de ese universo, 51% iba a venir de Hacienda, poco más deUS$ 1.246 millones, que no es nada trivial. Si le hacemos caso a la lámina, que parece ser la información oficial, son alrededor de US$ 1.000 millones, una cantidad similar a la que dio Fonadin para Deer Park, por ejemplo”, agregó.

En este sentido, Alejandra Macías, directora general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), indicó que, al cierre del año pasado, el Fonadin contaba con recursos por alrededor de 56,000 millones de pesos, por lo que podría hacer frente a la compra de las plantas, suponiendo que no tenga otros gastos por hacer.

Los expertos indicaron que esperan haya más información en los siguientes días, dado que no quedan claro ciertos aspectos como quién gestionará el fondo, cómo va a quedar constituido y cómo va a quedar la relación de las centrales con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“El anuncio, que se dio desde Semana Santa, ha generado muchísimas dudas y no responden, que es lo más preocupante. El hecho de decir que se va a financiar a través del Fonadin tampoco nos aclara de dónde va a salir el dinero”, aseveró Alejandra Macías.

Falta estudio de impacto

La directora general del CIEP indicó que, al igual que muchas otras acciones del gobierno, la compra de las plantas de Iberdrola carece de un estudio de impacto, es decir, sus implicaciones no sólo son para las finanzas públicas, sino también para el país en general.

Agregó que, por ejemplo, si llega a haber deuda por parte del Fonadin, no se verá en los balances del gobierno pero sí se reflejará en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público.

Aun así, AMLO esgrimió esta semana como el gran logro ambiental de su gobierno esta compra, ya que en reunión con la administración de Biden lo presentó como su caballito de batalla para que México cumpla con sus metas d reducción de emisiones de contaminantes a al atmósfera.