Musk prueba en Nueva Zelanda y FIlipinas cobrar US$ 1 a nuevos usuarios de X para combatir los bots

La red social X, anteriormente conocida como Twitter, propiedad del magnate Elon Musk, ha comenzado a probar en Nueva Zelanda y Filipinas un nuevo método de suscripción para nuevos usuarios, que incluye el cobro de una tarifa anual de alrededor de US$ 1 por el uso de algunas de las principales funciones de la plataforma, como publicar mensajes, con el fin de combatir la proliferación de bots y el spam.

Según ha anunciado la compañía, este programa en pruebas, denominado Not a Bot, lanzado en dos países el 17 de octubre y que no afectará a los usuarios existentes, busca reforzar los esfuerzos de la red social para reducir el spam, la manipulación en la plataforma y la actividad de los bots.

De tal modo, las nuevas cuentas creadas en X desde ayer martes en Filipinas y Nueva Zelanda deberán, en primer lugar, verificarse telefónicamente, para posteriormente optar o no por una suscripción anual de US$ 1 dólar (los precios oscilan en cada país en función del tipo de cambio) para poder realizar ciertas acciones en la versión web de la plataforma como publicar contenido, dar 'me gusta' a las publicaciones, responder, republicar y/o citar publicaciones de otras cuentas, así como marcar publicaciones.

En este sentido, la red social advierte de que los nuevos usuarios que opten por no suscribirse "sólo podrán realizar acciones de 'solo lectura', como: leer publicaciones, ver videos y seguir cuentas".

"Este nuevo programa tiene como objetivo defenderse contra bots y spammers que intentan manipular la plataforma e interrumpir la experiencia de otros usuarios de X", ha subrayado la empresa.

En respuesta a una publicación en X, el dueño de la plataforma, Elon Musk, ha defendido que el nuevo mecanismo dificultará la manipulación de la red social al complicar el proceso de registro de cuentas para bots y spamers con el doble control del número de teléfono y de tarjeta para el abono de la suscripción.

"Correcto, lee gratis, pero escribe US$1/año. Es la única forma de luchar contra los bots sin bloquear a usuarios reales. Esto no detendrá completamente a los bots, pero será mil veces más difícil manipular la plataforma", ha afirmado.