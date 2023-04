Natura se desprende de Aesop: la vendió a L'Oreal por US$ 2.500 millones

Sao Paulo. Natura &Co anunció que llegó a un acuerdo en el que L'Oréal adquirirá Aesop, abriendo un nuevo capítulo en la historia de crecimiento de la marca de belleza de lujo después de 10 años bajo la tutela de Natura &Co.

Bajo la transacción, L'Oréal firmó un acuerdo para adquirir Aesop por un valor de empresa de US$ 2.525 millones . La transacción aún está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2023.

Con la transacción, Natura &Co fortalecerá y reducirá el apalancamiento de su balance, liberando recursos para centrarse en sus prioridades estratégicas, en particular la integración en América Latina, así como la optimización adicional de la presencia de Avon International y la mejora de The Body Shop. negocio.

Desde que pasó a formar parte de Natura &Co en 2012, Aesop ha registrado un crecimiento espectacular. Entre 2012 y 2022, las ventas brutas aumentaron de US$ 28 millones a US$ 537 millones . La cantidad de tiendas y mostradores aumentó de 52 a 395 a medida que Aesop expandió su presencia geográfica de ocho mercados a 29. Recientemente, en 2022, Aesop abrió sus primeras tiendas físicas en China continental y aumentó significativamente su categoría de fragancias.

Fabio Barbosa , Director General de Natura &Co, declaró: "La desinversión de Aesop marca un nuevo ciclo de desarrollo para Natura &Co. Con una estructura financiera fortalecida y un balance desapalancado, Natura &Co, ejerciendo una estricta disciplina financiera, podrá afinar su enfoque en sus prioridades estratégicas, en particular nuestro plan de inversión en América Latina. También podremos concentrarnos en continuar mejorando el negocio de The Body Shop y reenfocar la presencia de Avon International. Estamos orgullosos del notable éxito de la marca Aesop y estamos muy agradecidos con todos los asociados de Aesop, quienes contribuyeron enormemente no solo al éxito de Aesop, sino también a hacer de Natura & Co lo que es hoy. Confiamos en que la historia de crecimiento de Aesop continuará bajo la propiedad de L'Oréal y le deseamos a Aesop un éxito continuo en este nuevo capítulo".

Nicolas Hieronimus , director ejecutivo de L'Oréal Groupe, dijo: "Estoy muy emocionado de dar la bienvenida a Aesop y sus equipos a la familia de L'Oréal Groupe. Aesop es el epítome de la belleza de vanguardia, cuyos productos no solo están hechos con gran cuidado y una atención excepcional a los detalles; son una excelente combinación de urbanidad, hedonismo y lujo innegable. Aesop aprovecha todas las corrientes ascendentes de hoy y L'Oréal contribuirá a liberar su enorme potencial de crecimiento, especialmente en China y en el comercio minorista de viajes " .

Michael O'Keefe , CEO de Aesop, agregó: "Este es un día emocionante para Aesop. Con el apoyo de Natura & Co, durante la última década, hemos convertido a Aesop en una fuerza global admirable en el espacio de la belleza de lujo, con un poderoso propuesta de producto y una experiencia única para el cliente y la venta minorista. Ahora entramos en la siguiente fase de nuestro desarrollo y estoy seguro de que con la asociación de L'Oréal podremos llevar nuestros productos excepcionales para el cuidado de la piel a más personas y seguir expandiendo nuestra marca. Agradecemos a Natura & Co por su apoyo y estamos ansiosos por trabajar con L'Oréal para continuar nuestro desarrollo, construyendo sobre nuestra marca y herencia distintivas".

Morgan Stanley se desempeñó como asesor financiero principal, Bank of America como asesor financiero y Davis Polk & Wardwell como asesor legal principal de Natura &Co.