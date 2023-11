Nubank reporta ingresos récord por U$$ 2.100 millones y utilidad de US$ 303 millones

El unicornio fintech brasileño Nubank reportó sus resultados financieros del tercer trimestre de 2023, destacando unos ingresos récord para el período de US$ 2.100 millones, dando como resultado una utilidad neta de US$ 303 millones y una utilidad neta ajustada de US$ 356 millones.

De acuerdo con el fundador y CEO de Nubank, David Vélez, alcanzaron los 90 millones de clientes en octubre y cerraron el tercer trimestre de este año con tasas de principalidad y participación en constante aumento, el costo por cliente se mantuvo por debajo del nivel del dólar y el índice de eficiencia mejoró 40 puntos básicos en el trimestre hasta 35%. El Ingreso Promedio Mensual por Cliente Activo (ARPAC) superó los dos dígitos por primera vez, en US$ 10, el ROE anualizado llegó a 21% y el ROE ajustado anualizado alcanzó el 25%, lo que demuestra apalancamiento operativo.

"Es importante señalar que estamos logrando estos sólidos niveles de rentabilidad mientras mantenemos la calidad de los activos en línea con las expectativas y continuamos invirtiendo en nuestros productos y expansión geográfica”, dijo Vélez.

Durante este período, Nu sumó 5,4 millones de clientes y 18,7 millones interanualmente, alcanzando un total de 89,1 millones de clientes a nivel global al 30 de septiembre de 2023. Esto convierte a Nubank como una de las plataformas digitales de servicios financieros más grandes y de más rápido crecimiento del mundo, así como la quinta institución financiera más grande de América Latina en número de clientes.

En Brasil, la base de clientes alcanzó los 84 millones al 30 de septiembre de 2023, lo que representa el 51% de la población adulta del país, frente al 49% del trimestre anterior. Nu es la cuarta institución financiera más grande en el gigante sudamericano en términos de número de clientes, según datos del Banco Central. En términos de número de clientes con acceso a un producto de crédito, Nu es el segundo más grande del país. Y ya en octubre 2023, Nu superó la marca de 90 millones de clientes a nivel global y 85 millones en Brasil.

En tanto, el ratio de morosidad 15-90 de Nu alcanzó el 4,2%, disminuyendo 10 puntos básicos en el trimestre, en línea con las expectativas. El índice de morosidad +90 aumentó 20 puntos basicos en el trimestre a 6,1%, siguiendo el comportamiento esperado de la acumulación de los primeros tramos de morosidad de períodos anteriores. Al igual que en otros trimestres, Nu siguió superando a la industria en términos comparables, en diferentes bandas de ingresos, y con una ventaja comparativa aún más pronunciada en las bandas de ingresos más bajos.

Expansión internacional

En México, la base de clientes de Nu creció a 4,3 millones, impulsada por el lanzamiento y la expansión del producto de ahorro Cuenta Nu, que ya tiene más de 2,4 millones de clientes, así como el éxito del programa member-get-member. En Colombia, la base de Nu se expandió a alrededor de 800.000 clientes y, al igual que en México, se espera que la trayectoria de crecimiento se acelere con el próximo lanzamiento de Cuenta Nu en el país.

La cartera de productos de Nu cuenta con con tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y préstamos personales alcanzando aproximadamente los 39 millones, 65 millones y 7 millones de clientes activos, respectivamente.

Actualmente, Nu cuenta con más de 1 millón de pólizas de seguro activas y más de 12 millones de clientes activos de inversiones.