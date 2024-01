Nuevo rescate financiero a Petroperú genera polémica y esta confirma su salida de gremio minero energético en 2023

El anuncio realizado la semana pasada por el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, de que el actual gobierno ha conformado un equipo de trabajo que se encargará de evaluar la posibilidad de otorgar un nuevo aporte de capital a Petroperú ha levantado la voz de oposición de diversos gremios empresariales en el país andino.

Y es que la petrolera estatal peruana busca, nuevamente, un nuevo respaldo financiero del gobierno y un aporte de capital y para ello presentó una solicitud de nada menos que US$ 2.550 millones.

El último lunes, el premier Otárola reiteró que el Gobierno de Dina Boluarte está analizando las alternativas al pedido de salvataje realizado por Petroperú. Tras esta confirmación, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su oposición y pidió al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, que cumpla su palabra de no dar ningún dinero adicional a esa empresa estatal.

"La CCL recuerda que el señor premier Otárola, en su participación en CADE, el 14 de noviembre de 2023, sostuvo que no se le daría más dinero estatal a Petroperú ya que la empresa había cumplido un ciclo económico en el país y no era viable seguir financiando su déficit", apuntó el gremio en un comunicado de prensa.

De otro lado, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), principal gremio industrial de Perú, también manifestó su preocupación ante la posibilidad de un nuevo rescate financiero a Petroperú.

"Como es de conocimiento público, la referida empresa ya recibió un aporte del Estado de más del 1% del PBI nacional en el 2022, apoyo que exigía una obligación de reestructuración de la empresa para no caer en la quiebra financiera y técnica. Sin embargo, este proceso no se cumplió y, peor aún, la empresa ha incrementado sus pérdidas al punto que hoy en día suman cerca de US$ 1.700 millones entre los años 2022 y 2023", dice el comunicado de la SNI.

La preocupación de la CCL y la SNI no es gratuita. Tras la construcción de la refinería de Talara, Petroperú agravó aún más su situación financiera con este proyecto al generar enormes pasivos que le terminará costando al erario público cerca de US$ 8.500 millones. Otro factor que dificulta su situación es la pérdida de participación de mercado, que actualmente asciende a 31% versus el 50% que mantenía en 2018.

La SNI sostiene que estos hechos demuestran que la inyección de dinero público no solucionará los problemas estructurales y financieros que arrastra Petroperú, sino que, por el contrario, en estas condiciones se produce una dinámica que cada vez ahoga más al Estado que la soporta.

Como salida a la crisis, el gremio industrial asegura que la privatización de Petroperú es lo más viable para que se genere la gobernanza adecuada para una gestión eficiente y transparente. La SNI cierra su comunicado con un llamado a evitar la pérdida de más recursos y apostar por el desarrollo, así como "defender el grado de inversión que tanto ha costado a todos los peruanos".

SALIDA DE LA SNMPE

Asimismo, la petrolera peruana confirmó el último lunes que se ha retirado de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), poco después de que el presidente de ese gremio, Víctor Góbitz, informara que eso sucedió en septiembre del año pasado y acusara a los directivos de la empresa de "falta de transparencia" ya que la estatal se negó a proporcionar información, especialmente sobre el plan de reestructuración.

"La salida de Petroperú de la SNMPE responde a una decisión tomada por la dirección de la empresa tras una evaluación realizada en el mes de septiembre de 2023 e informada a dicho gremio el 22 de septiembre de 2023. La SNMPE no ha solicitado el Plan de Reestructuración de la empresa como lo ha manifestado su titular", apuntó Petroperú en su página web.