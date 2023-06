Ola de calor en México presiona la red eléctrica

El solsticio de verano boreal -que suele ser uno de los días más calurosos del año- ocurrió el miércoles y en las horas previas trajo la mayor demanda histórica de electricidad en el país: de 53 mil megawatts requeridos por los consumidores y por tanto despachados al mismo tiempo.

La ola de calor - con 50 grados celcius en Sonora- y uso de aparatos eléctricos de aire acondicionado y refrigeración provocó así un estado de emergencia en la red de transmisión del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), cuyo margen de reserva se redujo hasta el mínimo operativo de 6%, cuando el óptimo de actuación debe mantenerse en 20.3% en la red.

Según el Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) de la Secretaría de Energía, para este 2023 en la política de planeación para sostener al sistema se cuenta con un margen de 20.3%, ya que, como define el documento indicativo del gobierno “el margen de reserva debe ser suficiente para cubrir fallas y eventos críticos como falta temporal en el suministro de combustibles y fenómenos naturales, además de un margen de reserva operativo del 6 por ciento.

Así, el Cenace publicó la noche del martes la alerta de estado de emergencia con el sistema despachando los 53 mil megawatts con los que se contó únicamente con 6% de margen ante cualquier emergencia, mientras que, para fines de confiabilidad, el máximo al que se debería llegar de acuerdo con el margen óptimo del Prodesen (20.6%) sería de 44.800 megawatts despachados al mismo tiempo en el país.

Pero tanto el incremento en la temperatura como una mayor demanda por reactivaciones económicas en varios sectores han aumentado el consumo de energía. Por ejemplo, el Cenace previó para el día de ayer una demanda pico de electricidad de casi 55 mil megawatts en el Sistema Eléctrico Nacional en la hora pico (17:00 horas), cifra 14.6% superior a la del pico del mismo día del 2022; el año pasado la demanda eléctrica para el mismo momento había crecido apenas 4,1% respecto del 2021.

Y es que en los últimos dos años, se ha pasado de un consumo neto de energía de 311.604 gigawatts hora a 333.662 gigawatts hora en 2022, lo que implica un aumento de 7% entre 2020 y 2022, según datos de consumos reales de la Secretaría de Energía.

Aunque el Cenace evidenció la situación, el gobierno federal minimizó sus consecuencias y al ser cuestionado al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que una alerta del operador del sistema eléctrico nacional, el Cenace, implicara algún problema ya que el suministro de electricidad está garantizado.

"Es de rutina, pero no tenemos dificultad en nada", respondió ante el cuestionamiento sobre la alerta en su conferencia matutina.

Por su parte, la Secretaría de Energía añadió a través de sus redes sociales que la situación no implicaba riesgos. “Además de que es nuestra responsabilidad que no falte la energía eléctrica, hay un margen siempre de reserva y se reduce porque hay más consumo, pero no tenemos dificultad en nada”, según el organismo.

Por lo pronto, la coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Alejandra Méndez Girón, advirtió que la onda inusual de calor en el país persistirá al menos dos días más.

SIN APAGONES

En tanto, la planta productiva nacional no reporta apagones hasta el momento, pero existe el riesgo de enfrentar interrupciones de electricidad si continúan las altas temperaturas, advirtió José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Apuntó que las altas temperaturas presentadas en las últimas semanas en el país, ponen en evidencia los bajos márgenes de reserva con los cuales opera el sistema eléctrico nacional.

La Concamin refirió que en los últimos 12 años sólo se habían decretado estados de alerta a nivel nacional en dos ocasiones: en 2012, cuando se ubicó en 4,7%, y en 2018, cuando fue llegó a 4,2%.

En conferencia de prensa para anunciar la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2023 a realizarse en Guanajuato, José Abugaber sostuvo: “No hay datos de alto riesgo en la industria, no quiero alarmar un tema que todavía no está claro. Sí podemos, si esto continúa, el tener riesgos, eso es definitivo y no es nada más para la industria, sino por el consumo humano”.

Sobre este tema, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), explicó que la falta de energía se debe a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en transmisión y distribución no ha incrementado su capacidad de transformación ni ha integrado nuevas centrales eléctricas de generación.