Oracle proyecta nueva hornada de data centers en Latinoamérica desde 2024

Bastante agitado estuvo a mediados de septiembre el gigante de soluciones de nube y SaaS, Oracle.

Con Larry Ellison a la cabeza – el quinto hombre más rico del mundo- la firma destacó en su Oracle Cloud World de Las Vegas su deseo de liderar en el campo de la IA generativa con la finalidad de proporcionar a sus clientes una mejor plataforma que les permita aprovechar al máximo esta tecnología.

Entre sus anuncios se cuenta la Oracle Autonomous Database, una base de datos sin administración que se está implementando en nuevas aplicaciones, con miras a eliminar los errores humanos y enfocado en generar ahorros al usuario final, que paga solo por lo que se utiliza, en contraste con otras bases de datos en la nube que requieren un pago fijo por recursos asignados.

La apuesta de Oracle va enfocada 100% a aprovechar el potencial de la IA en todos sus servicios. Sus reciente anuncios incluyen a la IA generativa, pero apuntando a las necesidades end-to-end específicas de las organizaciones.

En esta línea, la firma destaca su alianza con Cohere y Nvidia, con las que sus clientes tendrán alta disponibilidad para aprovechar todos los beneficios de estas herramientas, automatizar procesos y reducir las tareas operativas; además de poder desarrollar sus propios modelos de Inteligencia Artificial.

AméricaEconomía conversó con Joaquín Ma-Shichoy, Country Manager de Oracle Chile, quien definió las grandes líneas de trabajo del semestre: enfocarse en el desarrollo de nuevos data centers en la región.

“Estamos ya a pocos meses de lanza una Nueva Región -término usado por Oracle para referirse a sus data centers- para inicios de 2024”, confirma Ma-Sichoy. “Son los mismos tipos de data center que tenemos con los mismos estándares de seguridad y de normas en todo el mundo. Son inversiones importantes que estamos haciendo para darle seguridad a nuestros clientes, como por ejemplo grandes bancos que requieren [por ley] estar en un sitio de información local.

Oracle inauguró su primer data center en Chile en diciembre de 2020, partiendo justamente en una primera fase para darle servicios en la nube a instituciones financieras. Después se fueron sumando clientes de distintas industrias.

“Hoy estamos haciendo la inversión para tener este segundo data center, que va a cumplir con varias normas, como, por ejemplo, las distancias, más de 100 kilómetros, sobre todo para poder ayudar a instituciones que están reguladas a poder tener data centers de respaldo dentro del mismo país a ciertas distancias para asegurar la continuidad de la operación”, recalcó el ejecutivo.

La firma asegura ser el proveedor de cloud que tiene mayor número de regiones, a partir de una metodología escalable que le permite iniciar operaciones más rápido y crecer según demanda.

El segundo data center en Chile se sumará a los que proyecta Oracle en Colombia, México, sin contar con los que ya existen en la región de Brasil. “Venimos [creciendo] a una velocidad importante, no solo en Chile, sino en Latinoamérica. Y esto también ayuda a estar interconectados”, recalca Ma-Sichoy.

IA EN LAS EMPRESAS

En junio Oracle anunció los resultados financieros del cuarto trimestre del año fiscal 2023, reconociendo ingresos totales de US$ 50.000 millones, lo que representa un aumento del 18% en moneda constante ($13,8 mil millones).

"El crecimiento anual de los ingresos fue liderado por nuestros negocios de infraestructura y aplicaciones en la nube, que crecieron a una tasa combinada del 50% en moneda constante. Nuestra tasa de crecimiento de la infraestructura se ha estado acelerando, con un crecimiento del 63% durante todo el año y del 77% en el cuarto trimestre. Nuestra tasa de crecimiento de aplicaciones en la nube también se aceleró en el año fiscal 2023. Por lo tanto, nuestros dos negocios estratégicos en la nube están creciendo y creciendo más rápido. Eso es un buen augurio para otro año sólido en el año fiscal 2024", dijo la CEO global de Oracle, Safra Catz en la ocasión.

Y aunque la firma no entrega datos locales de ingresos o ventas, sí destaca que el potencial para seguir creciendo, de la mano de la IA y cloud será exponencial en América Latina. Su dato lo toma a partir del Grupo de Consultoría e Investigación de Análisis de Mercado Internacional (IMARC), que informó que el tamaño del mercado de inteligencia artificial de América Latina alcanzó los US$ 2,9 mil millones en 2022, y que, a 2028, llegará a los US$ 13,3 mil millones, exhibiendo una tasa de crecimiento compuesta de 27,4%.

“Estamos poniendo inteligencia artificial dentro de todas nuestras aplicaciones, para que las empresas puedan partir de cero desarrollar con nosotros su inteligencia artificial o bien ir estudiando las aplicaciones que les va a ayudar a hacer su negocio más inteligente. Y la idea es ir lanzando esto todos los trimestres, con funcionalidades nuevas de inteligencia artificial”, detalla el Country Manager.

Las áreas de aplicación, dice el ejecutivo, son casi infinitas.

En el manejo de recursos humanos se puede utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, para definir el mejor entrenamiento para ciertas personas. O para poder identificar cuándo un empleado se puede ir. Se puede utilizar inteligencia artificial en sistemas de logística para optimizar las rutas, en sistemas de comercio electrónico para definir mejor qué set de productos vende a través de Internet.

Marcas reconocidas en Latinoamérica y Estados Unidos están mostrando también su trabajo con Oracle.

Uber Eats y Uber Direct han incursionado en logística para empresas y particulares, gracias al soporte de la nube de Oracle. En tanto que Mercado Libre, apostó por la nube de Oracle para mejorar su estrategia de almacenamiento, procesamiento y disponibilidad de datos.

TIM Brasil se convirtió en el primer operador de Brasil en migrar el 100% de sus centros de datos a un entorno multi-cloud, tal como Entel, que en Perú y Chile ha logrado ahorros significativos al trasladar la mayor parte de sus aplicaciones empresariales a la nube pública de Oracle.

El Grupo Bimbo, por su lado, anunció que ha utilizado Oracle Fusion Cloud Applications para automatizar su cadena de producción y optimizar sus procesos de transporte, mientras que en la industria de seguros, SURA Colombia ha modernizado sus operaciones con soluciones de Oracle, mejorando la administración de pólizas y la atención al cliente. Y Credicorp, uno de los grupos financieros más grandes de América Latina, se ha centrado en proporcionar una mejor experiencia para sus clientes mediante soluciones de Oracle.

Pero el proyecto que más los emociona tiene que ver con la salud.

En 2021, Oracle invirtió más de US$ 20 millones en comprar la empresa médica CERNER. “Estamos también trabajando con inteligencia artificial, por ejemplo, para ayudar a definir el mejor tratamiento de cáncer o poder analizar exámenes médicos y que está ayudando al médico a ir a buscar toda la información y a ir generando rápido las recetas, por ejemplo” finaliza Ma-Suchoy.