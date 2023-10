Perú aprueba norma que regula actividades de apuestas y juegos deportivos en línea

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) de Perú aprobó hoy viernes el reglamento de la Ley Nº 31557 que regula los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia.

Al respecto, del titular del sector, Juan Carlos Mathews, destacó la publicación, pues constituye una norma de vanguardia en el país, que tiene como premisas la seguridad para el apostador, el juego responsable y la formalización de la actividad.

La norma establece que entrará en vigencia en 120 días, esto es el 9 de febrero de 2024. Durante los siguientes 30 días, entre el 10 de febrero y el 10 de marzo de 2024, todas las empresas operadoras de las plataformas tecnológicas que ofrecen estos servicios deberán presentar de manera virtual al Mincetur su solicitud para que se les otorgue la Autorización de funcionamiento.

Aquellos que no se registren en ese periodo, no podrán seguir operando en Perú, y la sanción para aquellas operadoras que no cumplan con esta disposición, será no menor a 150 UIT, y además será pasible de denuncia penal correspondiente, conforme al artículo 243-C del Código Penal vigente e inhabilitación para ejercer esta actividad.

En ese sentido, todas las empresas sin distinción, sean nacionales o extranjeras deberán adecuarse a la nueva regulación y cumplir con el correcto pago del impuesto especial al juego, que a partir del mes de abril de 2024 se empezará a aplicar para los juegos a distancia y las apuestas deportivas a distancia. El referido impuesto es del 12% de la utilidad neta.

RECAUDACIÓN

“La norma permitirá recaudar al Estado Peruano cerca de 162 millones anuales (US$ 41,9 millones), a ser invertidos en la reactivación del turismo, obras de infraestructura turística, promover el deporte y atender programas de salud mental; además dejamos en claro que no afectará a las apuestas y el pago de premios”, precisó el ministro Mathews.

“El dinero ganado como premio se cobrará de manera íntegra. El impuesto aplicará a las empresas nacionales y extranjeras de juegos y apuestas en línea”, aclaró

Es importante señalar que con la publicación del reglamento se crean mecanismos para proteger a los jugadores de potenciales incumplimientos en el pago de premios.

También establece controles de acceso on line para proteger a los sectores vulnerables (menores de edad y personas afectadas por el juego y permitirá también combatir el lavado de activos, al no existir apuestas anónimas).

“Es la primera vez que se regula en el país esta importante actividad económica. En Sudamérica, Perú se convierte en el tercer país en reglamentarla, luego de Colombia y Argentina (en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza)”, comentó el ministro.

PROCESO DE LA NORMA

La publicación del Reglamento de la Ley Nº 31557, modificada por la Ley N° 31806 es un hecho de mucha trascendencia, debido a que fue el primer Reglamento elaborado siguiendo la metodología del Decreto Supremo 063-2021-PCM, que estableció el nuevo marco regulatorio en el Poder Ejecutivo para reglamentar Leyes promulgadas.

Esto conllevó a un proceso bajo la metodología del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR Ex Ante), el Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) y una consulta pública regulatoria del proyecto de Reglamento.

Así, se recibieron 772 sugerencias, opiniones y/o aportes de los actores públicos y privados interesados, tales como: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Economía y Finanzas, Unidad de Inteligencia Financiera - UIF-Perú, operadores de juegos y apuestas deportivas a distancia, laboratorios de certificación, fabricantes de software, bienes y servicios vinculados, estudios jurídicos, consultoras internacionales, entre otros.

Posteriormente, el Mincetur sostuvo reuniones informativas de coordinación y sociabilización con profesionales del sector público y privado, además de gremios, empresas operadoras de Plataformas Tecnológicas y Laboratorios de Certificación, entre otros.

“Este resultado es de suma importancia pues demuestra el trabajo articulado que realiza el Mincetur con la transparencia, predictibilidad y apertura, considerando que en el proceso de elaborar la reglamentación participaron todos los actores involucrados en el tema”, comentó el ministro Mathews.

SOBRE LA LEY

Como se recuerda, la Ley que regula la explotación de los juegos y apuestas deportivas a distancia señala, entre diversos aspectos, que el Mincetur es la autoridad administrativa a nivel nacional que regula, autoriza, revoca, fiscaliza y sanciona la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia.