Perú perdió US$ 1.400 millones en exportaciones por suspensión de la primera temporada de pesca de anchoveta

La suspensión completa de la primera temporada de pesca de anchoveta en Perú tuvo consecuencias graves para el sector. Las empresas dejaron de exportar US$ 1.400 millones en aceite y harina de pescado, y se perdió una cifra equivalente a casi el 1% del PBI peruano del segundo trimestre, según un estudio elaborado por la consultora Macroconsult.

En junio, el Ministerio de la Producción de Perú (Produce) emitió una resolución con la que suspendió la primera temporada de pesca de anchoveta de este año, debido al posible impacto negativo en la evolución de la pesca en los próximos años, dada una alta presencia de ejemplares juveniles.

De acuerdo con Elmer Cuba, socio de Macroconsult, con esta medida, en la primera temporada del 2023 se dejaron de pescar 2,4 millones de toneladas métricas (TM) de anchoveta respecto a un año normal. "El Valor Agregado Bruto (VAB) perdido por no tener una pesca normal asciende a más de S/ 1.198 millones constantes (US$ 311 millones), equivalente a 0,8% del PBI trimestral de Perú. Mientras que, al no pescarse la cuota de 1,1 millones de toneladas, se perdieron S/ 435 millones (US$ 113 millones) de valor agregado", refiere Cuba.

La medida también tuvo repercusiones negativas en el empleo del sector pesquero. El estudio de Macroconsult señala que el empleo perdido en 2023 asciende a cerca de 1.500 puestos de trabajo mensuales, de los cuales 342 son empleos formales permanentes. “Los trabajadores más perjudicados son los que obtienen empleos temporales gracias a la apertura de las temporadas en sus localidades de residencia. En este caso se perdieron 1.138 empleos mensuales”, detalla Diego Díaz, socio de Macroconsult.

Asimismo, la masa salarial perdida asciende a S/. 140 millones (US$ 36 millones). Estos son los salarios asociados a los empleos perdidos o no generados en lo que va del 2023. De este monto, S/. 44 millones (US$ 11 millones) corresponden a la masa salarial del empleo perdido; mientras que, S/. 97 millones (US$ 25 millones) a la masa salarial perdida de trabajadores que mantuvieron su empleo, pero que no recibieron remuneración por la inactividad del sector.

Segunda temporada de pesca

Para Macroconsult, la eventual posibilidad de la apertura de una ventana de 45 días para la segunda temporada de pesca durante el cuarto trimestre tendría un impacto significativo a nivel económico. Señala que esta medida permitiría la pesca de 1,2 millones de TM, volumen ligeramente superior a la cuota establecida para la primera temporada y que no fue pescada.

"Asimismo, asumiendo que toda la producción resultante de harina y aceite es exportada, esto significarían US$ 792 millones de exportaciones a ser realizadas entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024", agrega Cuba.

En cuanto a la generación de empleo, la ventana podría generar cerca de 600 puestos de trabajo temporales; y se pagarían salarios adicionales por S/. 63 millones (US$ 16 millones). Además, se podría generar S/ 621 millones (US$ 161,6 millones) constantes de VAB; y alcanzar S/ 619 millones (US$ 161,1 millones) en compras a MYPES en 2023.