Peruanos pierden US$ 147 millones al año ante ausencia de telemedicina en hospitales

Según un reciente análisis de la eHealth peruana Lolimsa, titulado “Telemedicina: el costo de la oportunidad perdida en Perú”, cada peruano de entre 18 a 59 años, considerado el grupo más fuerte de la Población Económicamente Activa (PEA), estuvo -en promedio- más de 25 horas en consulta médica 2023.

Cuando solo hubiera sido necesario emplear la mitad de este tiempo en recibir atención sanitaria si tuviéramos implementados los servicios de telemedicina en los hospitales a nivel nacional.

Bajo ese criterio, se encontró que del grupo de 72 millones de atenciones médicas brindadas por los hospitales de Essalud, Minsa y Fuerzas Armadas en Perú durante el año pasado a ese grupo de personas, el 50% correspondían a actividades de seguimiento y control, lo que puede desarrollarse adecuadamente por tele consulta, afirma Rolando Liendo, CEO de Lolimsa y experto en el sector de salud electrónica.

“En promedio a un paciente que acude a cualquier hospital en zonas urbanas del país, le toma 4 horas recibir atención médica, lo que incluye movilizarse hasta el centro de atención de salud, esperar ser atendido y la propia consulta.

Aunque es necesaria la interacción física con el doctor y la infraestructura hospitalaria, partimos del escenario del 50%, en el que la mitad de las citas pueden darse por telemedicina, dado que son para lectura de resultados, controles que no implican revisión con equipos médicos, etc., y en estos casos los tiempos de atención se reducen a solo 20 minutos”.

El reporte presentado por Lolimsa identificó que el 50% de todas las atenciones dadas por dichas entidades públicas de salud peruana (EPSP) -es decir 36.147.731.50 consultas- podrían darse por Telemedicina.

Así, tenemos que durante 2023 se perdieron 133.308.017 horas hombre, cuando solo se hubieran empleado 12.290.909 horas si estos servicios estuvieran desplegados de forma integral en Perú.

Esto significa que a nivel individual, cada peruano de 18 a 59 años que acudió a consulta en los hospitales el año pasado se hubiera ahorrado cerca de 13 horas de su tiempo si estas atenciones fueran con telemedicina.

Es decir, casi jornada y media. Esto, considerando que el análisis de Lolimsa detectó que 11.283.489 personas, del grupo etario analizado, acudieron en 2023 a dichas citas.

Pero no solo está el factor tiempo. Puesto que además de que se perdieron más de 130 millones de horas hombre en consultas médicas, esas horas gastadas innecesariamente implican un costo para cada peruano y también en términos de economía nacional.

SIN TELEMEDICINA, CADA PERUANO PIERDE EL VALOR DE UNA JORNADA Y MEDIA

Mientras cada peruano, dentro del grupo etario analizado, ha perdido S/. 50.17 soles por año al acudir a consultas médicas que pudieron haberse dado con los recursos de la telemedicina, en la economía nacional se han perdido más de 566 millones de soles (US$ 147 millones) en 2023.

Aunque el impacto a nivel individual puede sonar pequeño, lo cierto es que al analizarlo desde una perspectiva macro, el costo de oportunidad perdido en el país por no tener implementado una infraestructura tecnológica moderna que garantice la atención médica oportuna usando los recursos de la telemedicina es más caro de lo que aparenta.

Por ejemplo, con los más de 566 millones de soles que se perdieron por los más 130 millones de horas hombre que se dejó de producir en consultas médicas que pudieron ser por medios electrónicos, se podrían haber comprado 1 269 270.75 canastas básicas o más de 117 millones de kilos de arroz o cerca de 177 millones de pasajes en el Metropolitano.

Tal cantidad también equivale a más 2.568 479.5 de vacunas contra la hepatitis, una de las tres más compradas en el país, o de 3.139 252.73 de vacunas contra el dengue.

Para llegar a tal análisis, Lolimsa se basó en el promedio de 4 horas por consulta médica presencial versus los tiempos de teleconsulta equivalentes a 20 minutos, además de considerar el valor actual del salario mínimo en Perú por mes de S/. 1025.00 soles (US$ 266,9) y hora de S/. 4,27 (US$ 1,12).

Así se encontró que el tiempo que toma cada consulta médica de 4 horas hombre implica un costo de oportunidad de S/. 17,08 soles (US$ 4,49). Por ello, en cada atención que puede darse con los recursos de la telemedicina pero que es ofrecida presencialmente hay un promedio de 3 horas y 40 minutos que se pierden. En estos casos, el costo de oportunidad perdido por consulta es de S/. 15.66 soles (US$ 4,08) por vez y persona.

Si a esto le agregamos el hecho de que la frecuencia anual de asistencia a los hospitales públicos en Perú fue de 6,41 veces en 2023, de las cuales la mitad o 3,2 veces pueden ser teleconsultas -bajo el escenario del 50% planteado por Lolimsa- entonces tenemos que estas 3 citas médicas con telemedicina, cuya duración equivale -en promedio- a 20 minutos, le debieron costar a cada uno de estos peruanos S/. 4,56 soles (US$ 1,19) y no los más de 50 soles (US$ 13,02) que les terminó costando.