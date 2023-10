Petrobras planea invertir US$ 300 millones en dos pozos en la Cuenca Potiguar

Se espera que Petrobras invierta alrededor de 300 millones de dólares en la perforación de dos pozos exploratorios de petróleo y gas en aguas profundas de la Cuenca Potiguar, cuyas licencias ambientales fueron emitidas el lunes por el Ibama, dijo a Reuters el director de Exploración y Producción, Joelson, Falcao Mendes.

Se trata de la primera licencia otorgada desde 2013 para perforar en el Margen Ecuatorial brasileño, una extensa área que se extiende desde Rio Grande do Norte hasta Amapá, considerada una nueva frontera de exploración de petróleo y gas.

El primer pozo previsto, Pitu Oeste, se perforará a 52 kilómetros de la costa, en el bloque BM-POT-17, a partir de octubre y noviembre, después de que la plataforma NS-42 en Río de Janeiro esté preparada y enviada para alquiler.

"La sonda llegó aquí a Río hoy (lunes) para limpiar el casco, lo que podría llevar de dos a cuatro semanas. Cuando termine, trasladaremos la sonda allí", dijo Mendes, en una entrevista la noche anterior, señalando que la inversión en perforación es promedio y dependerá de la duración efectiva de la perforación.

La previsión es que ambos pozos tardarán entre cuatro y cinco meses en completarse. El segundo pozo autorizado, denominado Anhagá, se perforará en el bloque POT-M-762, cercano al primero, según el director.

Con las investigaciones exploratorias en Potiguar, la compañía pretende obtener más información geológica de la zona para evaluar la viabilidad económica y el alcance del descubrimiento de petróleo realizado en 2013 en el pozo Pitu.

Pitu ya había recibido un pozo de extensión, también con un descubrimiento, en 2015, el último realizado en todo el Margen Ecuatorial brasileño, donde el avance exploratorio divide opiniones en el gobierno, ya que la región tiene un gran potencial para descubrimientos de petróleo, pero también enormes desafíos socioambientales.

FOZ DEL AMAZONAS

La aprobación en Potiguar se produce después de que Ibama negara en mayo la perforación de un pozo en la cuenca de Foz do Rio Amazonas, en la costa de Amapá, alegando que la empresa no había cumplido con los requisitos previos. Petrobras, por su parte, propuso mejoras al plan de exploración y presentó un recurso de apelación. Ibama no tiene un plazo exacto para responder.

Mendes afirmó que Petrobras espera que Ibama lo libere próximamente para realizar un accidente simulado en Amapá, denominado Evaluación Preoperacional (APO), que sería un último paso antes de obtener la licencia de perforación en la región.

"Nuestra expectativa es que, tal vez, antes de terminar el primer pozo (en Potiguar), el Ibama ya exprese la posibilidad de trasladar la plataforma allí (Amapá) para realizar el APO", dijo Mendes.

La aprobación en este plazo, según Mendes, facilitaría a la empresa estatal la planificación del simulacro en Foz do Amazonas, donde será necesaria la sonda, además de varios otros recursos y aparatos, entre ellos profesionales, aviones, ambulancias y vehículos. , embarcaciones, entre otros.

"Entendemos que cumplimos con todos los requisitos técnicos, que todas las últimas dudas que tenía el Ibama las pudimos resolver..., por lo que no vemos ninguna razón técnica por la que no se nos deba conceder la autorización para realizar la Evaluación Pre- Operativo allí, para que podamos probar toda nuestra capacidad de respuesta", dijo Mendes.

"Como estamos técnicamente seguros y le dimos toda la información al Ibama, entendemos que esto es posible".

Los pozos de Foz do Amazonas y Potiguar forman parte de una amplia campaña exploratoria de un total de 16 perforaciones previstas por la petrolera para la Margen Ecuatorial en cinco años, con inversiones de alrededor de 3 mil millones de dólares.

Mendes afirmó que el Plan Estratégico Quinquenal de la petrolera, cuya actualización se publicará a finales de este año, mantendrá la inversión prevista.