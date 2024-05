Productores de arroz en Uruguay lograron rendimiento histórico pese a complicaciones climáticas

El rendimiento promedio a nivel país logrado por los productores arroceros este año, cerca de 9.000 kilos de arroz por hectárea, es menor al de la zafra pasada, consecuencia de perjuicios por el mal estado del tiempo, pero igual es muy bueno, tanto que es el cuarto mayor desde que hay registros.

El indicador, 8.828 kilos por hectárea, fue registrado cuando se llevaba cosechado el grano en el 85% de la superficie sembrada, próxima a 150 mil hectáreas.

El año pasado se obtuvo un récord, 9.647 kilos por hectárea, considerando lo que se presentó en el taller arrocero de Treinta y Tres cuando iba el 79% del área cosechada, en un área que en esa zafra llegó a 159.700 has.

TALLER ARROCERO EN LA REGIÓN DE TREINTA Y TRES

El dato, los 8.828 kilos, fue divulgado este jueves, en el 20° Taller de Evaluación de la Zafra de Arroz 2023/2024, realizado en la Estación Experimental Treinta y Tres del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), instituto que está cumpliendo 35 años de gestión.

El último reporte de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), publicado esta semana, indicó que se había cosechado el 97% del arroz en las 148.629 hectáreas sembradas, cuando la labor debió haber concluido, no obstante se sigue padeciendo por retrasos, consecuencia de frenos que fueron poniendo especialmente las lluvias excesivas.

ZAFRA DE ARROZ CON CONTRATIEMPOS

Este año la zafra de arroz, en la que participan cerca de 500 agricultores, se desarrolló con contratiempos.

Dado un escenario de buenos precios, el área iba a ser bastante mayor, por encima de las 160.000 hectáreas, pero terminó cayendo con relación a la de 2022/2023 por falta de disponibilidad de agua en los represamientos.

Posteriormente, ya en el otoño, días con excesos de lluvias y pocas jornadas soleadas fueron atrasando las labores de cosecha y en algunos casos extremos, en campos inundados en Rocha y Treinta y Tres, hubo pérdidas de varios kilos por hectárea.

Pese al ajuste, la elevada productividad que obtienen los agricultores del sector con base en sus conocimientos, inversiones y por utilizar genética vegetal de vanguardia permitirá disponer de un volumen global estimado en 1,3 millones de toneladas, de lo cual algo más del 50% ya se comercializó y a valores ascendentes, dado el panorama de oferta y demanda internacional, incluso se llegó a cerrar algún negocio en el eje de los US$ 800 por tonelada.

Si no hay contratiempos, se estima que este año los ingresos por exportaciones de arroz estarán en unos US$ 750 millones a US$ 850 millones y eso en la agricultura solo lo supera la soja.

Este año el costo productivo por hectárea se estimó, hace algunas semanas, en US$ 2.111/ha.

Existe expectativa a nivel de productores, ahora, sobre la próxima fijación de un precio provisorio, estimándose que será superior al definitivo de la zafra pasada: US$ 14,835 por bolsa de 50 kilos del grano sano, seco y limpio.

El precio deriva de una instancia de negociación entre la ACA y los molinos considerados en el sistema "precio convenio", que son Adecoagro, Casarone, Coopar y Saman.

Casi la totalidad del arroz producido en Uruguay se exporta, mayormente con valor agregado, es decir industrializado, pero también suele haber colocaciones al exterior de grano con cáscara.