Regulador eléctrico de Ecuador firma contrato con constructora para edificar dique permeable en el río Coca

El Consorcio Semacc Constructores será el encargado de la construcción de un dique permeable en el río Coca (Ecuador), que aportará a la mitigación de la erosión regresiva y proteger la captación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más importante del país andino.

Así lo informó el lunes , 9 de septiembre, la Corporación Eléctrica de Ecuador (CELEC EP), a través de la Comisión Ejecutora Río Coca, que firmó el contrato con el Consorcio.

Este contrato fue adjudicado por un monto de US$ 17,3 millones (más IVA) y el plazo para la ejecución es de 450 días calendario, que iniciará a partir de la autorización de inicio de obra.

El dique permeable se construirá en el kilómetro 7,8 desde la captación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, zona en la que se ubica un afloramiento de roca de la formación geológica Misahuallí, material competente de gran dureza en donde se podrán anclar las estructuras, que buscan evitar la profundización del lecho del río y el avance de la erosión regresiva hacia aguas arriba.

Las obras ampliarán la sección hidráulica del río Coca, de aproximadamente 80 metros a 200 metros, para reducir el poder erosivo del agua. La estructura consiste en una pantalla de pilotes secantes de hormigón armado, que alcanzarán una profundidad de 24 metros desde el lecho del río. Estará reforzada por rocas de gran tamaño para disipar la energía del agua.

En la parte superior de la pantalla se construirá un puente carrozable que permitirá dar mantenimiento al enrocado que se colocará tanto aguas arriba como al pie de la pantalla, y además servirá para que los pobladores de la zona puedan cruzar desde San Carlos hacia la margen derecha del río.

El dique permeable es parte de las obras contempladas en el Plan de Control de Gradiente, elaborado por la Comisión Ejecutora Río Coca, en conjunto con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos (USACE), con el que se busca detener la erosión regresiva y garantizar la integridad de la captación de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, durante su vida útil.

Mientras, el gerente general de Celec EP, Fabián Calero, recordó que este proceso estuvo a punto de ser declarado desierto. “Nos hemos preocupado para que sea transparente, competitivo, cumpliendo los principios de la Ley de Contratación Pública, en las que todas las empresas pudieron presentar sus mejores ofertas”.

Además, indicó que estará vigilante para que esta obra se desarrolle conforme al cronograma.

DENUNCIA DE IRREGULARIDADES EN CONCURSO

Sin embargo, la firma de este contrato se da en medio de denuncias de irregularidades. En julio pasado la asambleísta de Construye Ana Galarza, anunció que pediría la intervención de la Contraloría General del Estado porque se pretendía adjudicar al consorcio Semacc Constructores, que en el concurso tuvo, según ella, la más baja calificación y además es deudora del Estado ecuatoriano porque tiene pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Según documentos exhibidos por Galarza, la empresa que debió ganar era Consorcio Edificar sobre Roca, pues supuestamente había obtenido el mayor puntaje. Los números que maneja Galarza son:

- Edificar sobre Roca: un puntaje de 97,19 puntos. Esta tenía la mejor oferta económica.

- Consorcio Dique Permeable: obtuvo 96,95 puntos

- Semacc Construcciones: 89,44.

En respuesta al tema, Rafael González, director de la Comisión Ejecutora, aseguró en ese momento que el concurso fue transparente y que toda la documentación está subida en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Además, indicó que lo presentado por Galarza no existía dentro del proceso y que contenía información equivocada.

Explicó que al principio del proceso hubo nueve empresas interesadas:

- Jalil Salmón Eduardo Rafael

- Consorcio Dique río Coca

- Consorcio CR

- Consorcio Edificar sobre Roca

- Consorcio Dique Permeable

- Consorcio Semacc

- Ramírez Velázquez César Augusto

- Consorcio Río Coca BS

- Savimacoll

Sin embargo, hubo una primera incidencia porque la empresa Sevimacoll no pudo ser tomada en cuenta por falta de visualización en el sistema del Sercop, pero luego se subsanó el tema. Adicionalmente, el Sercop recomendó que no se le tomara en cuenta a la empresa Consorcio Dique Permeable que no había cumplido ciertos parámetros. Dique Permeable había obtenido un puntaje de 96,95 y era la virtual ganadora. Sin embargo, tras una aclaración pedida por Semacc, se identificó ciertos errores en los requisitos.

Así, los resultados finales anunciados en el acta 10 fueron:

- Semacc 89,44

- Consorcio Edificar sobre Roca 79,92

- Savimacoll 67,34

Por último, González dijo que Galarza ya había solicitado información a Celec que le fue entregada, sin embargo, aseguró que aún no se le había entregado el acta 10 que no se había emitido cuando la legisladora solicitó la documentación.