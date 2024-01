Scotiabank Colpatria otorgó préstamo por US$ 44 millones a Tiendas Ara en Colombia

Con miras a impulsar el sector retail en Colombia, Scotiabank Colpatria ha otorgado créditos por COP $175.000 millones (US$ 44,5 millones) a Tiendas Ara, perteneciente al grupo Jerónimo Martins SGPS de Portugal. Este monto será destinado a capital de trabajo, respaldando así el desarrollo y expansión de un actor clave en el panorama comercial colombiano.

Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria, destacó el compromiso del banco con el crecimiento económico del país cafetero. "Estos importantes desembolsos subrayan la confianza de Scotiabank en el potencial de Colombia y nuestra firme determinación de respaldar a empresas que contribuyen al progreso y la prosperidad nacional".

Scotiabank Colpatria ha sido un aliado estratégico en la consolidación y expansión del grupo Jerónimo Martins SGPS en Colombia, con desembolsos que superan los COP $400.000 millones (US$ 101,8 millones) hasta la fecha. La entidad, a través de The Bank of Nova Scotia y su subsidiaria en Colombia, Scotiabank Colpatria, busca posicionarse así como un actor relevante en la industria del retail, uno de los sectores emergentes de la economía colombiana.