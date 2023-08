Sector exportador de Ecuador oficializa pedido de reforma tributaria al Gobierno para mitigar gastos en seguridad

El sector exportador oficializó su pedido de reforma tributaria que permita la aplicación de una doble deducibilidad de todos los gastos relacionados con la seguridad privada. Esto, después que la Corporación de Gremios Exportadores de Ecuador (Cordex) remitió un oficio al ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, y al director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Francisco Briones, con un “llamado urgente” a ambos funcionarios.

El gremio, que aseguró que representan el 75% de las exportaciones no petroleras y no mineras del país, aseguró que sus asociados invierten alrededor de US$ 200 millones anualmente en seguridad, para sistemas de videovigilancia, rastreo e infraestructura tecnológica, lo que ha incrementado los costos operativos significativamente, afectando la competitividad de las exportaciones.

La corporación de gremios explicó que la propuesta es una alternativa para mitigar esta situación y mejorar la competitividad del sector.

“Cordex propone la implementación de una doble deducibilidad para todos los gastos relacionados con la seguridad privada en el cálculo del impuesto a la renta (IR). Con esta medida, se lograría reducir la carga impositiva que actualmente recae sobre las empresas productoras y exportadoras, aliviando en cierta medida sus elevados costos operativos”, aseguró Cordex, y agregó que esta iniciativa busca promover un ambiente más favorable para el crecimiento y desarrollo de las exportaciones, fortaleciendo así el potencial económico del país.

Este pedido fue adelantado por José Antonio Camposano, presidente del directorio de Cordex, la semana pasada, en una entrevista con El Universo. El dirigente aseguró que actualmente el costo de guardias, cámaras, candados satelitales, entre otros, lo deducen como parte de su estructura de costo y les baja la base imponible para el pago de impuesto, pero plantean tener el beneficio que se da por proyectos de transformación de energía, de energía más limpia, o cuando se invierte en proyectos de fomento al deporte, en fomento a la cultura, que pueden considerar hasta el doble del gasto: si gastó US$ 1.000, puede deducir US$ 2.000.

“Es crucial que se tomen acciones inmediatas para proteger y fortalecer el sector productor y exportador ecuatoriano, que desempeña un papel fundamental en la economía del país. La implementación de la doble deducibilidad de los gastos de seguridad sería un paso significativo para aliviar en algo la estructura de costos de nuestras exportaciones y contribuir así al desarrollo económico de Ecuador”, expresó Camposano, ahora que se oficializó el pedido del sector.

Resaltó, además, que esta reforma tributaria no solo beneficiaría al sector exportador, sino que también tendría un impacto positivo en la economía nacional, al fomentar la generación de empleo y el desarrollo sostenible.