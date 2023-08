Sedienta de dólares, Argentina pide más de US$ 1.000 millones por su espectro 5G

Argentina aprobó hoy una licitación de frecuencias radioeléctricas para el desarrollo de sus primeras redes de quinta generación o 5G, una tecnología de comunicación y muy benéfica para los procesos productivos que podría ayudar a ese país a sacar a su economía de los números rojos, con la creación de nuevos negocios de valor agregado y empujar la conectividad de Internet hacia los segmentos de población con mayor marginación social.

El Estado argentino, con reservas internacionales de US$ 3.500 millones en el primer semestre de 2023, convocó este mediodía a la subasta de 300 Megahertz de frecuencias ubicadas en los rangos de los 3.3 a los 3.6 Gigahertz. La banda radioeléctrica de los 3.5 GHz, como comúnmente llama la industria a esas señales, se encuentra entre los espectros con mejor naturaleza para crear redes 5G, una tecnología que transformará la interacción del hombre con la máquina y de la máquina con la máquina para la mejora de procesos de salud, educación, industria y entretenimiento.

El Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina (Enacom) dividió el paquete disponible de frecuencias en tres lotes de 100 Megahertz cada uno y los tasó en US$ 350 millones por unidad, con lo que, de resultar exitosa la subasta, el Estado argentino recaudaría hasta US$ 1.050 millones de los operadores interesados en ofrecer servicios de quinta generación en un país cuya inflación será del 120% al terminar el año 2023. A cambio, Argentina ofrece la explotación de las señales durante 20 años.

Argentina, después de Brasil, Chile, Colombia, la República Dominicana y Guatemala, es ahora el sexto país latinoamericano que emprende un proceso de licitación de frecuencias para 5G. México intenta desde el 2019 concretar el suyo, pero la abultada carga fiscal impuesta por la Secretaría de Hacienda y el Congreso mexicano ha malogrado todos los intentos.

El Enacom permitió que los interesados en las frecuencias sean aquellos operadores con presencia operativa en al menos diez provincias del país, que cuenten también con por lo menos 50.000 clientes y un patrimonio neto superior a los 10.000 millones de pesos argentinos, unos US$ 30 millones, según la paridad cambiaria del peso argentino contra el dólar de este 28 de agosto.

Contrario a las determinaciones de la Unión Europea, Australia, Japón y de América del Norte, Argentina permitió que el fabricante chino de componentes de telecomunicaciones Huawei sea considerado en los planes de los operadores para la construcción de las primeras redes 5G del país. Argentina también dejó la oportunidad para Nokia y Ericsson se conviertan en proveedores de tecnología 5G allí.

El Enacom dijo que las compañías interesadas en la puja por las frecuencias tienen hasta 90 días para ofertar por alguno de los bloques de espectro y designar con qué fabricante desarrollarán sus redes de quinta generación.

Los interesados naturales en las frecuencias son Claro del grupo mexicano América Móvil, Movistar del español Telefónica y Personal, del local Telecom Argentina. Entre las tres compañías son atendidos son 50 millones de accesos móviles. Argentina es un país con una penetración celular de 129%. Entre los interesados por las frecuencias no se descarta que el operador de servicios fijos Telecentro valore ingresar al mercado móvil con la compra de espectro o la compra de capacidad.

No está claro que la subasta argentina de 5G logre prosperar en el mercado, dado que ésta surge un álgido momento político para Argentina: tras las primarias de cara a la sucesión presidencial en las que resultó ganadora la ultraderecha y apenas unas semanas antes de la elección presidencial en la que es difícil que el oficialismo repita en la Casa Rosada otros cuatro años.

Sobre todo, el éxito de la licitación del Enacom no está seguro por lo oneroso de las frecuencias y en un país con una economía sustentada en el sector primario de la economía. Mientras Brasil y Chile priorizaron las obligaciones de cobertura y Colombia reescribió sus criterios fiscales, la Argentina mantuvo una posición fiscalista por su espectro 5G.

Los US$ 350 millones que exige el Estado argentino a los operadores por las frecuencias, medido en otra dimensiones, significa un fuerte porcentaje de la inversión de cada uno de ellos. En 2022 el operador Claro de América Móvil invirtió US$ 400 millones en su negocio argentino, en tanto que Personal dirigió alrededor de US$ 600 millones.

Y el mercado no ha sido el mismo al de hace años. Como ejemplo, Movistar cuenta en sus reportes financieros que Argentina es negocio que se ha ido achicando. En el segundo trimestre de 2022, la compañía levantó 590 millones de euros por sus operaciones argentinas, un año después la cifra se ajustó a 503 millones de euros.

En Chile la licitación 5G recaudó US$ 474 millones por la colocación de las frecuencias entre los operadores. En Brasil, la subasta que se calificó como histórica por al alto volumen de frecuencias ofertadas y colocadas y por los compromisos de inversión de las compañías para atender a 215 millones de brasileños en el lapso de una década, levantó US$ 8.000 millones.