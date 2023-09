Sociedad de Minería de Chile llama a revisar la burocracia del sector para impulsar la industria

Cerrando el mes de la Minería y conmemorando 140 años de historia, la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami), realizó su tradicional cena anual la noche del jueves 31 de agosto.

A la instancia llegaron diversas autoridades políticas como también de la industria minera; entre ellos el Presidente de la República, Gabriel Boric, siendo la segunda vez que participa de la cita, junto a la ministra de Minería, Aurora Williams.

UN LLAMADO A REVISAR LA “PERMISOLOGÍA”

En el gremio minero llamaron al gobierno y a las autoridades a revisar la burocracia y la llamada “permisología” a la que se somete a la industria, definiéndola como desgastante y carente de sentido práctico.

El presidente de la Sonami, Jorge Riesco, expresó que “para impulsar la industria minera y mantener su atractivo a nivel global, se requiere una revisión de la burocracia y la regulación, que permita agilizar los procesos de obtención de permisos, sin comprometer la responsabilidad ambiental”.

“No estamos pidiendo que no existan regulaciones, pero estas deben ser ajustadas y balanceadas, para no afectar el desarrollo de la actividad en particular, ni el crecimiento del país en general”, añadió el presidente de Sonami.

REFORMA AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

A su vez, el presidente Gabriel Boric señaló durante su discurso que desde el gobierno presentarán un proyecto de ley que reformará el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con el fin de reducir la burocracia del sistema.

“Los permisos terminan actuando como un impuesto más en la práctica, como uno no declarado. Enviaremos un proyecto de ley de reforma integral a los permisos sectoriales no ambientales; y en la misma tramitación del Royalty adquirimos el compromiso explícito de tomar medidas para reducir en un tercio, el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera”, detalló el mandatario.

“No hay contradicción entre elevar los estándares ambientales y agilizar el sistema de permisos”, añadió el presidente, según destacaron desde un comunicado de Sonami.

El Jefe de Estado también expresó su conformidad del Royalty Minero a pesar de que “fue menos de lo que Ejecutivo quería, y más de lo que la industria pedía”.

Durante el principal encuentro de la industria minera, también se conversó en torno a la necesidad de avanzar a través del diálogo en la Estrategia Nacional del Litio, haciendo un llamado tanto desde el gremio como del gobierno a ceder en las distintas posiciones.