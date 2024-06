Starbucks amplía programa de apoyo a productores de café en Perú

Starbucks Perú -gestionada por el operador de franquicias de restaurantes Delosi- anunció hoy la ampliación de su apoyo a los productores peruanos de café en Cusco, como parte de su campaña "Todos Somos Café". La iniciativa, lanzada en 2019, ha apoyado a los agricultores de Pangoa, Junín y Jaén, Cajamarca, y este año se expande a Quillabamba, Cusco.

La iniciativa -que se ha implementado también en México y Colombia- se enfocará en los caficultores cusqueños que han enfrentado importantes desafíos en los últimos años, incluidos sequías severas que han causado pérdidas sustanciales en su producción.

Ante ello, y en conmemoración del relanzamiento del café en grano Starbucks Single-Origin Perú, desde el 10 de julio, Starbucks Perú donará una parte de las ganancias de cada venta de este producto a nivel nacional para proveer camas de secado de café y tanques de agua para la comunidad de Quillabamba, en Cusco, que ayudarán a mejorar la producción del grano.

Las camas de secado y los kits de recolección permiten a los caficultores locales evaluar la humedad y promover la estandarización del producto. Los depósitos de agua son cruciales debido a las sequías de Quillabamba, que dificultan el proceso posterior a la cosecha. Sin el agua adecuada, los agricultores no pueden despulpar y lavar correctamente los frutos, con el riesgo de perder calidad en el café.

“Con las camas de secado, los productores logran optimización, eficiencia y mejores tiempos. Algo que pasa en el país y en muchos lugares, es el clima, pero además está el rol de la mujer. Las fincas están muy lejos de los colegios y muchas madres, en épocas de cosecha, dejan de llevar a los hijos al colegio porque tienen que velar por el café para que no se eche a perder porque si llueve, el café se malogra. Al tener las camas de secado, llueva o no, las madres pueden seguir su rutina diaria y eso beneficia en la educación de los niños, en ellas y en la producción. Hay todo un despliegue que busca no solo impactar en la producción ,sino en la posibilidad de mejorar la comunidad", dice Cristel Delgado, gerente de Starbucks Perú.

La ejecutiva detalló que el café en grano Starbucks Single-Origin Perú se vende en 26 países y en su mercado de origen venden 12.000 bolsas al año. "El 50% de las bolsas de café que vendemos, son de café peruano y en tazas, más de medio millón con café 100% peruano. Versus años anteriores, la venta viene creciendo de manera importante", puntualizó Delgado.