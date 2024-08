Stori Black: la apuesta del unicornio mexicano por el segmento premium

La financiera Stori anunció que busca brindar una opción de tarjetas de crédito diferenciada de su oferta actual centrada en usuarios con poco acceso al financiamiento.

El también unicornio mexicano lanzó Stori Black, una propuesta que señalaron se enfocara en las tarjetas de crédito premium y que está dirigido a aquellos usuarios con buen historial crediticio que no han recibido una oferta similar por parte de la banca tradicional.

A diferencia de la oferta tradicional de la firma, esta propuesta contará con cashback, líneas de crédito de hasta 230.000 pesos (unos US$ 12.273) y eventualmente brindarían la posibilidad de diferir compras hasta 12 meses sin intereses. Al igual que su oferta de crédito actual, el plástico contará con cero anualidad y será respaldada por Mastercard.

Estamos seguros que la inclusión financiera es una herramienta poderosa que transforma vidas y trabajamos por acelerarla a través del diseño de novedosos productos financieros para todas aquellas personas que el sector bancario tradicional no ha atendido”, señaló Marlene Garayzar, cofundadora de Stori.

Según lo indicado por la financiera, la nueva oferta tendrá un proceso de solicitud que se puede realizar mediante su actual aplicación y se tomará en cuenta la mayoría de edad, así como requisitos de residir en México y contar con un buen historial crediticio.

Richard Farr, vicepresidente de la unidad de negocios de tarjeta de crédito mencionó que la creación de este segmento estuvo centrada en el usuario, para la adquisición de la tarjeta se buscó agilizar el proceso y reducir su complejidad.

"Con esto seguimos haciendo una revolución para continuar con la inclusión financiera en todo el país. Con esta tarjeta hacemos que no solo sea un upgrade, sino un blackgrade a las finanzas de nuestros clientes”, indicó Farr.

La firma señaló que como el resto de los productos de la compañía, también se encuentra supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como por la Comisión Nacional de Defensa para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Cabe destacar que Stori adquirió a la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Savvi en octubre del 2023, con la autorización de la CNBV.

Además, en la primera semana de agosto, Stori anunció una nueva ronda de financiamiento de capital y deuda por un total de 212 millones dólares.

De la ronda, US$ 107 millones fueron en deuda, mientras que US$ 105 millones son para en capital, que representaron una valoración superior respecto a la ronda con la que obtuvieron el estatus de unicornio, es decir una la firma supera el valor de los US$ 1.000 millones, sin cotizar en bolsa.