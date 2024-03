Telegram estaría considerando salir a Bolsa en Estados Unidos

El fundador y propietario de la red de mensajería Telegram, Pavel Durov, ha mostrado su interés en lanzar una oferta pública inicial para "democratizar el acceso al valor" de la compañía, al tiempo que ha revelado que ha rechazado ofertas de más de US$ 30.000 millones por la 'app'.

"En términos generales, vemos potencial [en una OPI] como medio para democratizar el acceso al valor de Telegram", según ha comunicado Durov al diario Financial Times. De salir adelante, Telegram consideraría la venta de paquetes de acciones a usuarios leales.

En este sentido, fuentes conocedoras de la operación han indicado que Telegram probablemente intentaría salir a Bolsa en Estados Unidos una vez que la empresa haya alcanzado la rentabilidad y las condiciones del mercado sean favorables. No obstante, Durov se ha negado a avanzar un calendario o un posible índice en el que cotizar, pero ha admitido que se habían "estudiado varias opciones".

Telegram ya ha conseguido unos US$ 2.000 millones para financiar su deuda gracias a un bono de 2021 por US$ 1.000 millones, así como a otras emisiones de US$ 750 millones y US$ 270 millones realizadas el año pasado.

Estos tenedores podrán convertir la deuda sénior no garantizada en capital con un descuento de entre el 10% y el 20% sobre el precio de salida a bolsa de Telegram si la operación tiene lugar antes de finales de marzo de 2026, lo que podría suponer un incentivo para que la empresa cotice antes de esa fecha.

PUBLICIDAD Y AUTOSUFICIENCIA

Por otro lado, Durov ha asegurado que Telegram se ha convertido en una de las principales redes sociales del mundo tras alcanzar los 900 millones de usuarios y facturar "cientos de millones en dólares" después de introducir anuncios y servicios prémium.

Telegram ha estado experimentando con ingresos por publicidad en varias regiones, exigiendo un gasto mínimo de entre US$ 1 millón y US$ 10 millones por comercializador o agencia. Este año tiene previsto ampliar la oferta a todo el mundo y a pequeños anunciantes que utilicen sistemas automatizados. Además, la empresa introducirá este mes el reparto de ingresos con los creadores que gestionen sus propios canales.

"La principal razón por la que empezamos a monetizar es porque queríamos seguir siendo independientes", ha explicado Durov, que ha apuntado a que la compañía alcanzará la rentabilidad por primera vez este año o el siguiente.