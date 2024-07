Telmex pierde US$ 235 millones en el primer semestre, pero anota su mayor inversión en cinco años

Teléfonos de México (Telmex) registró una pérdida neta de 4.385 millones de pesos (US$ 237,5 millones) en el primer semestre de 2024, lo que es un 3% arriba de la pérdida neta por 4.264 millones de pesos (US$ 230, 9 millones) reportados hace un año en el mismo semestre.

La empresa de telecomunicaciones fijas de mayor alcance en México -pues su base de consumidores equivale en volumen a un combinado de sus competidores Izzi, Megacable y Totalplay- también registró una pérdida neta de 2.979 millones de pesos (US$ 161,3 millones) en el trimestre que va de abril a junio.

La pérdida de Telmex para el trimestre de primavera del 2024 sería la más elevada reportada por la empresa en, al menos, 29 meses.

La pérdida más elevada y más cercana en el tiempo, ocurrió el tercer trimestre de 2022, cuando Telmex perdió un equivalente de US$ 145.97 millones y a su vez, en casi 61% arriba del tercer trimestre de 2020, hasta entonces la pérdida más profunda anotada por la compañía en sus estados financieros.

Teléfonos de México atribuyó sus pérdidas trimestrales y semestrales a distintos factores, como, por ejemplo, un cargo neto de 4.112 millones de pesos (US$ 222,7 millones), otro cargo por 611 millones de pesos (US$33 millones) relacionados con arrendamientos, también uno más por 3.286 millones de pesos (US$ 178 millones) relacionados por sus obligaciones de beneficios a empleados y por una pérdida cambiaria de 215 millones de pesos (US$ 11.646), todo eso sólo en el segundo trimestre de 2024.

Sorpresivamente, Telmex invirtió 6.315 millones de pesos en el segundo trimestre de 2024, unos US$ 338 millones para el periodo y sin análisis fino, esta sería la inversión más elevada para el trimestre de entre las cuatro grandes operadoras de telecomunicaciones fijas de México.

La inversión de Teléfonos de México para el segundo trimestre de 2024 también contrasta con su inversión de hace un año para el mismo periodo, pues en ese trimestre, la compañía invirtió 1.024 millones de pesos, unos 61,1 millones de dólares, durante el segundo trimestre del 2023.

La inversión de Telmex para ese mismo periodo de 2023, fue la de menor nivel para un segundo trimestre en más de un lustro, al ubicarse en 41,85% por debajo del Capex informado por la compañía para el segundo trimestre de 2022, de 1.761 millones de pesos (US$ 95390 millones), y en 67,39% para el mismo trimestre de 2018, de 3.141 millones de pesos (US$ 170 millones); de ahí que la inversión de más de 6.000 millones de pesos (US$ 325 millones) para el mismo trimestre de 2024 es relevante.

Telmex dijo que las inversiones del trimestre se dirigieron al crecimiento y mantenimiento de redes de transporte y redes de acceso de Infinitum, y también en la creación de nuevos productos para sus consumidores.

En cuanto a usuarios, la empresa cerró el trimestre de junio con 21.724.000 accesos atendidos, entre 10.962.000 suscripciones de Infinitum y 10.762.000 líneas fijas de voz.

Telmex ingresó 26.335 millones de pesos (US$ 1.427 millones) en el trimestre, un incremento de 5,4% con respecto al mismo trimestre de 2023 y su Ebitda se ubicó en 6.837 millones de pesos (US$ 370 millones).

La firma de América Móvil empezó julio de 2024 con una deuda de 20.061 millones de pesos (más de US$ 10.086 millones), equivalente a una reducción del 36,8% frente a la deuda del 2023.