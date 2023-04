Tras la venta de sus acciones en Heineken a Bill Gates, Femsa casi octuplica su beneficio hasta marzo

El conglomerado empresarial Fomento Económico Mexicano (Femsa) ha logrado multiplicar su beneficio por 7,6 en el primer trimestre del año, hasta la cifra de 50.329 millones de pesos (cerca de US$ 2.795 millones), frente a los 5.848 millones de pesos (US$ 324,7 millones) obtenidos en el mismo trimestre del año anterior.

Este repunte de sus ganancias viene impulsado principalmente por un beneficio de 40.606 millones de pesos (US$ 2.255 millones, aproximadamente) por la venta parcial de su participación en Heineken a Bill Gates en febrero pasado, como parte de su estrategia anunciada el 15 de febrero de 2023, posterior a un pago de impuestos por 7.634 millones de pesos (US$ casi 424 millones) ligados a esta transacción.

Adicionalmente, el beneficio neto consolidado también refleja un producto financiero no monetario de 8.523 millones de pesos (US$ 473,3 millones), que refleja principalmente la recompra de US$ 1.700 millones de la deuda de Femsa a niveles de precio favorables.

Por su parte, la cifra de facturación de la compañía ha crecido un 21,9% hasta marzo, llegando a los 180.011 millones de pesos mexicanos (US$ 9.996 millones). Por negocios, las ventas en el mercado latinoamericano crecieron un 21,9% en el trimestre, mientras que fue del 14% para el ámbito europeo.

En el negocio de salud se dio un ligero retroceso de las ventas del 0,4%, mientras que el crecimiento en combustibles llegó al 20,4%. De su lado, la 'joint venture' Coca-Cola Femsa registró una facturación de 57.357 millones de pesos (US$ 3.185 millones), un 12% más.

En tanto, el resultado operativo del grupo se situó en 12.543 millones de pesos mexicanos (US$ 696,5 millones), un 5,5% más. A su vez, el resultado bruto de explotación (Ebitda) aumentó en un 13,3%, hasta los 22.157 millones de pesos (US$ 1.230 millones), con un margen del 12,3% (más de un punto por debajo del mismo trimestre del año anterior).

El director general de Femsa, Daniel Rodríguez, se ha mostrado "entusiasmado" con el futuro de la compañía y ha destacado que está empezando el año "en gran forma", con unos resultados muy convincentes, los cuales han estado particularmente impulsados por un fuerte crecimiento orgánico en los ingresos totales en la mayoría de sus operaciones.