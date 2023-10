Valor de unicornios mexicanos supera al de empresas cotizadas en la BVM

Kavak, la compañía de compra y renta de autos, es el unicornio con la mayor valuación empresarial de México.

Kavak, fundada por Carlos García Ottati, Roger Laughlin y Loreanne García en 2016, tiene una valuación de US$ 8.700 millones, de acuerdo con datos de CB Insights, una plataforma de analítica e inteligencia de mercados.

Este valor otorgado a Kavak supera al de empresas cotizadas en la Bolsa de Valores de México como Gruma, el mayor productor de harina de maíz y tortillas del país, de US$ 6.040 millones, o al de la minera de oro y plata Industrias Peñoles, calculado en US$ 4.850 millones.

Después de Kavak, los siguientes unicornios mexicanos con la mayor valuación por CB Insights son Bitso (US$ 2.200 millones) y la empresa de tecnología financiera Clip (US$ 2.000 millones). Se conoce como unicornio a la empresa privada que ha alcanzado un valor superior a los US$ 1.000 millones.