Van y vienen: las nuevas designaciones del mundo ejecutivo

NISSAN

El fabricante de autos japonés anunció que Guy Rodríguez, presidente y director general de Nissan América del Sur asumirá adicionalmente la dirección general de Nissan Mexicana y NIBU (Nissan Importers Business Units) y corporate vice president, Nissan Motor Co., siendo responsable de todos los mercados de Latinoamérica.

Rodríguez lidera actualmente las operaciones de las subsidiarias de Nissan en Argentina, Brasil, Chile y Perú, las cuales conforman Nissan América del Sur (NSAM). Previamente se desempeñó como chairperson de Nissan América Latina.

Bajo su dirección, Guy lleva una estrategia de integración de los países que conforman NSAM, habiendo renovado el 100% del portafolio de productos en los cuatro mercados, aunado a una eficiencia de operación comercial para la exportación de modelos Nissan Kicks y Nissan Frontier, con inversiones por más de 370 millones de dólares para las plantas ubicadas en Resende, Brasil, y en Córdoba, Argentina.

Por su parte, José Román actual presidente y director general de Nissan Mexicana y NIBU, ha sido nombrado senior vice president (SVP), Global Sales Nissan Motor Co. and Head of INFINITI.

La nueva asignación de José Román tendrá base en Japón. Los nombramientos se hará efectivos a partir del 1 de julio de 2023

VERTIV

El proveedor mundial de soluciones de continuidad e infraestructura digital crítica, anunció que Anand Sanghi ha sido nombrado presidente de Vertiv en la región de las Américas y empezará a ejercer funciones a partir del 1 de julio de 2023. Sanghi actualmente ocupa el cargo de presidente de Vertiv en la región de Australia, Nueva Zelanda, el sudeste de Asia y La India (ASI), y continuará en dicho cargo hasta finales de junio.

Como presidente de Vertiv en la región de las Américas, Sanghi tendrá la responsabilidad de las actividades comerciales en América, para lo cual aprovechará el éxito alcanzado en la región de Asia-Pacífico y su amplia experiencia en tecnología e ingeniería para mejorar aún más el desempeño de Vertiv en América. Tras el nombramiento de Sanghi, Giordano Albertazzi dejará su cargo como presidente de Vertiv en la región de las Américas, pero seguirá siendo el director ejecutivo de la compañía y miembro de la Junta Directiva.

IWG

International Workplace Group (IWG) (IWG), el proveedor de espacios de trabajo y propietario de marcas como Spaces y Regus, nombró a Andrés Sanjuán como nuevo CEO para México, y se encargará de fortalecer y expandir la presencia de las marcas en este país, junto con el establecimiento de alianzas con propietarios para acelerar el crecimiento.

En ese sentido, IWG ha dado un paso importante para consolidar su presencia en México, y continuar un ambicioso plan de expansión que sumará mil espacios de trabajo el próximo año, incluyendo seis nuevas locaciones de trabajo flexible en Ciudad de México y Guadalajara.

Estos nuevos centros, situados en zonas clave como Santa Fe, San Ángel, Juárez y Tlalnepantla en la Ciudad de México, y en la colonia Country Club en Guadalajara, ofrecen espacios de coworking, oficinas, salas de juntas y espacios creativos construidos de manera sostenible, con un enfoque en la eficiencia energética y la comodidad de los usuarios. La apertura de estos seis complejos se llevará a cabo entre junio y julio de este año.

CCS

Tras la reciente sesión del nuevo Consejo de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), se eligió entre los consejeros a dos nuevos directores para la renovación parcial del Directorio, siendo elegidos José Orlandini, presidente de Sonda, y Marcelo Gálvez, gerente general de SMU, en reemplazo de Cristián Abbott y Marcos Villalón.

José Orlandini, presidente de Sonda desde abril de 2023, es Ingeniero Civil Electrónico de la Universidad de Chile. Poco después de terminar sus estudios, ingresó a SONDA como Ingeniero de Proyectos, donde participó y luego lideró proyectos de control automático en plantas mineras.

Marcelo Gálvez Saldias, es Ingeniero Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y Máster en Administración de Empresas de la Universidad de Bath en Inglaterra. Desde el año 2013, se desempeña como gerente general de SMU S.A., empresa que opera supermercados en Chile (Unimarc, Mayorista 10, Alvi y Super 10) y en Perú (MaxiAhorro y Mayorsa).