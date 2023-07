YPF pronostica balanza energética positiva para 2024 gracias a gasoducto Néstor Kirchner

El presidente de la petrolera estatal de Argentina, YPF, Pablo González, aseguró este miércoles que en 2024 “la balanza energética será positiva” y pidió que el sector sea una política de Estado “que le dé continuidad al crecimiento”.



“El año que viene se van a ahorrar entre US$ 3.000 y US$ 4.000 millones por sustitución de importaciones gracias al Gasoducto Néstor Kirchner (GNK), y además YPF y sus socios van a exportar petróleo por ducto a Chile y al pacifico por US$ 3.000 millones, con lo que la balanza energética va a ser positiva”, señaló González al participar en un evento de Energía.



“El panorama nos llena de optimismo, siempre que esté la voluntad de invertir y de crecer y haya una política energética que acompañe”, agregó el titular de la compañía.



En ese sentido, pidió por la rápida aprobación del proyecto de ley para la Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) que se está discutiendo en el Congreso argentino.



A partir de su aprobación, YPF acelerará su Proyecto GNL en asociación con la firma Petronas, por el que aspiran a producir, dentro de 15 años, 25 millones de toneladas del combustible. González estimó que la iniciativa determinará que el país exporte 460 barcos por año, lo que implicará entre US$ 15.000 y US$ 20.000 millones a valores actuales.

“Necesitamos un marco regulatorio, que es lo que se está discutiendo hoy en el Congreso. Es un proyecto para el país. Debe ser una política de Estado, no podemos perder más tiempo, hay que aprobarlo a la brevedad”, subrayó el dirigente patagónico.



Por otro lado, destacó los buenos resultados logrados por la compañía desde que él asumió el mando. En ese sentido, resaltó la ganancia de US$ 2.000 millones alcanzada el año pasado y los US$ 5.000 millones en el EBITDA, que es un indicador contable de la rentabilidad de la empresa.



“El EBITDA de US$5.000 millones no era algo que se venía sosteniendo en los últimos años. Entre 2015 y 2019 cayó. Bajó en el 2016 a US$ 4.300 millones, y después pasó por US$ 3.200, US$ 3.600 y US$ 3.300”, aseguró González en lo que fue una crítica a la gestión anterior.



Y agregó que “necesitamos que el mercado vea estos números y vea a YPF como confiable. La acción el año pasado estaba muy baja, a US$ 2,90 y creció 400% interanual. Eso tiene que ver con la eficiencia, con la inversión, con los proyectos como Vaca Muerta Sur que va a permitir evacuar crudo por la provincial de Rio Negro y también que empezamos a exportar por primera vez desde 2007 a Chile”.

El titular de la empresa también señaló que “a mi modo de ver había dos juicios que presionaban mucho a la acción: Maxus claramente era el que más lo presionaba. Este año lo resolvimos con un acuerdo muy beneficioso para YPF y ahí vino un salto de la acción muy importante y pasamos de US$ 2,90 a US$ 15”.



Por último, adelantó que “entre el 15 y el 20 de agosto vamos a perforar no convencional en Palermo Aike con CGC. Es la primera vez que vamos a perforar no convencional sin un socio extranjero fuera de Vaca Muerta”. Asimismo, vaticinó que “dentro de unos meses vamos a tener un hito, que ya se dio en gas, y es que la producción de petróleo no convencional va a superar la del convencional”.