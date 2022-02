La startup chilena Betterfly ha conseguido una valoración por encima de los US$ 1.000 millones tras cerrar una ronda de financiación serie C de US$ 125 millones consolidándose como el tercer 'unicornio' del país andino después de Cornershop y NotCo.

La nueva ronda de financiación ha sido liderada por Glade Brook Capital. Con estos nuevos recursos la empresa prevé comenzar durante 2022 operaciones en México, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Asimismo, la compañía prevé su desembarco a Estados Unidos, España y Portugal a partir de 2023.

Betterfly ofrece una plataforma de beneficios digitales a través de la cual las empresas pueden incentivar hábitos saludables entre sus trabajadores, como caminar o meditar. La idea es que obtengan beneficios como un seguro de vida cada vez mayor o la opción de destinar fondos a causas benéficas, al tiempo que la empresa registra menos días de enfermedad y costes médicos más bajos para los trabajadores más saludables.

"Estamos haciendo algo que, de la manera en la que lo estamos construyendo y lanzando, no existen en ninguna otra parte", ha señalado el fundador de la firma, Eduardo della Maggiora, en una entrevista con 'Bloomberg'.

Los nuevos mercados se sumarían a las operaciones existentes en Chile y Brasil, donde Betterfly multiplicó por 20 sus ingresos en 2021. También aumentó la cantidad de empresas que ofrecen servicios de su plataforma en 60 veces el año pasado, a más de 2.500, según el fundador de la firma.

La compañía está certificada en Estados Unidos como empresa B, lo que requiere que siga determinados estándares sociales, ambientales y de transparencia.

Betterfly cuenta actualmente con unos 500 empleados y buscará duplicar su fuerza laboral en los próximos 12-18 meses a medida que expande sus operaciones, según ha explicado della Maggiora.