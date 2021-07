La brasileña VTEX, empresa proveedora de una plataforma de comercio digital de 'software' como servicio (SaaS) para marcas empresariales y minoristas, prevé alcanzar un valor de hasta US$ 3.200 millones en su salida a Bolsa en Nueva York.

La empresa prevé recaudar hasta US$ 323 millones con el lanzamiento una oferta pública de acciones. En concreto, la firma ofrecerá 19 millones de acciones ordinarias Clase A con un precio de entre US$ 15 y US$ 17, por lo que podría recaudar entre US$ 285 millones y US$ 323 millones.

VTEX pretende cotizar sus acciones ordinarias de Clase A en la Bolsa de Nueva York con el símbolo 'VTEX'. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y no se puede asegurar si la oferta se completará o cuándo, ni el tamaño o las condiciones reales de la oferta.

La oferta consiste en 13,8 millones de acciones ofrecidas por VTEX y 5,12 millones de títulos ofrecidas por los accionistas vendedores de VTEX. La compañía también se propone conceder a los suscriptores una opción de 30 días para comprar un máximo de 2,85 millones de acciones ordinarias de clase A adicionales.

La firma ofrece una plataforma de comercio digital de 'software' como servicio para marcas empresariales y minoristas. Su plataforma permite a sus clientes ejecutar su estrategia de comercio, incluyendo la construcción de tiendas 'online', integración y gestión de pedidos a través de diferentes canales, así como la creación de 'marketplaces' para vender productos de terceros.

Su plataforma cuenta con la confianza de más de 2.000 clientes con más de 2.500 tiendas 'online' activas en 32 países para conectar con sus consumidores.

El pasado mes de octubre, la plataforma de 'ecommerce' levantó US$ 225 millones en una ronda de financiación de la Serie D, con la que alcanzó una valoración corporativa de US$ 1.700 millones y pasó al estatus de 'unicornio tecnológico'.

Con su salida a Bolsa, la empresa pretende utilizar los ingresos netos de la oferta pública inicial para fines corporativos generales.

JPMorgan, Goldman Sachs y Bank of America actúan como coordinadores globales de la operación. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA actúan como 'bookrunners' conjuntos de la oferta propuesta.