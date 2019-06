El fallecido Tom Jobim es el primero en decirlo, pero el Índice de Complejidad de Negocios Global recientemente publicado, demuestra una vez más que la frase más famosa del compositor brasileño, se aplica perfectamente hoy: Brasil no es para principiantes.

Si bien eso no será una sorpresa para nadie que haya presentado impuestos corporativos en los últimos meses, el Índice de Complejidad de Negocios Globales es particularmente interesante, ya que el informe más reciente del Banco Mundial, Doing Business, vio a Brasil mejorar en 10 lugares. Entonces, ¿los negocios en Brasil se están volviendo menos complicados o no? Apropiadamente, es una pregunta compleja.

El Índice de complejidad empresarial global es la creación de TMF Group, uno de los proveedores de servicios administrativos internacionales líderes en el mundo, con alrededor de 7.800 expertos internos en más de 80 países, incluyendo 700 solo en Brasil.

El índice clasifica a 76 jurisdicciones en orden de cuán complejas e impredecibles son para operar como un negocio. Los hallazgos se basan en una combinación de datos estadísticamente ponderados e investigación cualitativa entre los expertos del mercado local, y se centran en tres áreas: reglas, regulaciones y sanciones; contabilidad e impuestos; y contratación, despido y pago de empleados.

Brasil, con un índice de complejidad del 81%, se ubica en el tercer lugar detrás de Grecia (84%) e Indonesia (82%). De los otros nueve países sudamericanos en el índice, Bolivia y Perú no están muy por detrás de Brasil, ocupando el quinto y el décimo lugar más complejos en el índice general.

En contraste, Paraguay fue considerado como uno de los lugares más fáciles para hacer negocios en cualquier parte del mundo, ya que solo Tailandia, Jersey, Curazao y las Islas Caimán se consideran más accesibles.

"La legislación en Brasil no está clara, y existe un alto grado de incertidumbre sobre las prácticas aceptables, incluso entre el gobierno", dice el perfil del país en el informe. Continúa explicando que gran parte de la complejidad se debe a tres factores: las regulaciones impositivas de prueba y error, los sindicatos que tienen una influencia significativa a pesar de la reforma de la legislación laboral aprobada en noviembre de 2017 y el código laboral complejo y burocrático del país.

Rodrigo Zambon, Director Subregional del Grupo TMF en Brasil, dijo que "las normas de legislación tributaria están establecidas en gran medida por las empresas más grandes del país. La forma en que estas empresas interpretan la legislación es lo que se convierte en el estándar aceptado.

“El Tribunal Superior de Trabajo también encontró que si bien las reformas a la legislación laboral implementadas en noviembre de 2017 dieron lugar a una caída del 70% en los juicios laborales en los 12 meses posteriores, aún había más de 20 reclamaciones presentadas en el Tribunal Supremo que cuestionaban la legalidad de algunos reformas. Mientras tanto, Brasil no está generando cerca del millón de nuevos empleos por año que prometió el Ministerio de Trabajo, creando solo 529.500 en los primeros 12 meses.

“Las reformas laborales brindaron cierto alivio a los empresarios con la flexibilidad de las Leyes de Consolidación del Trabajo (CLT) y una tendencia más favorable hacia la subcontratación”, continuó Zambon. “Pero la carga sobre la nómina sigue siendo grande y existe una inercia institucional que pesa mucho en las empresas, especialmente en los tribunales laborales. Brasil tiene hoy un número récord mundial de demandas laborales".

Según Zambon, las empresas que tienen una buena reputación son aquellas que tienen fuertes relaciones con los sindicatos. Sin embargo, hay sectores particulares, en su mayoría de manufactura tradicional e industrial, donde los sindicatos han tenido más influencia histórica. Esto se traduce en protecciones específicas de la industria en algunos sectores. Por ejemplo, si una empresa cerrara una fábrica, tendría que pagar una multa del gobierno y dar a los empleados un aviso de un año.

Añade que otro factor que influye en la complejidad de Brasil es la distribución caótica del poder y las atribuciones en el país. Con tres divisiones separadas (federal, estatal y municipal) y más de 5.000 municipios, cada uno con su propio conjunto de reglas y procesos, la posibilidad de tener un entendimiento completo y nacional es casi imposible.

“Un hombre de negocios que instala una empresa en Brasil se ve obligado a pagar impuestos a tres esferas diferentes del gobierno. Esto hace que la contabilidad para las empresas sea muy compleja y costosa”, dijo Zambon. “Vemos empresas con los mismos modelos de negocios, que operan en la misma localidad, pero que reciben un trato diferente en términos de impuestos. Además, existe la llamada "guerra fiscal", en la que los municipios y los estados de la federación compiten por incentivos fiscales ".

Con presencia en Brasil desde 2006, el Grupo TMF tiene más de 400 clientes en el país, asistiendo a nuevas empresas que ingresan al mercado y agilizando las operaciones actuales.

"Para tener éxito en Brasil, es esencial contar con un socio local que tenga experiencia en operar dentro del complejo marco empresarial del país", dijo Zambon. "Tenemos un equipo de más de 700 expertos locales capaces de ayudar con contabilidad, impuestos, nóminas, finanzas estructuradas, cumplimiento o una serie de otras necesidades".