La partida del seis veces Balón de Oro, Lionel Messi del Barcelona ha confirmado lo que muchos aficionados temían desde hace años: los salarios de las estrellas son ahora tan estratosféricos que pueden llevar a la quiebra incluso a los clubes más grandes.

A continuación, algunas de las alucinantes cifras que se manejan en las ligas más ricas del mundo, donde las tensiones financieras son más agudas y el impacto del COVID-19.

Salarios. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, dijo que el club se vio obligado a dejar marchar a Messi porque sus exigencias salariales habrían puesto en peligro su futuro.

Laporta estimó que el nuevo contrato del argentino habría supuesto que el club pagara más en salarios de lo que ingresa, el 110% de sus ingresos para ser exactos. Sin Messi será alrededor del 95%. "El club está por encima de todo, incluso por encima del mejor jugador del mundo", dijo Laporta.

Hace una década, los salarios de las cinco grandes ligas sumaban unos 5.600 millones de euros (US$ 6.620 millones), según estimaciones de Deloitte. La relación entre salario e ingreso -el dinero que los clubes pagan a los jugadores y al resto del personal- ascendía al 51% en Alemania, al 70% en la Premier League y al 75% en la Serie A italiana y la Ligue 1 francesa.

En la última temporada, la factura salarial europea combinada se había disparado hasta los 17.000 millones de euros (US$ 20.000 millones).

El COVID-19 y los estadios vacíos hicieron que los ingresos de las ligas cayeran un promedio del 11%, lo que significó que la relación entre salarios e ingresos aumentó al 73% desde el 61% de 2018-19 en la Premier League, al 67% desde el 62% en La Liga española, al 78% desde el 70% en Italia, al 56% desde el 54% en Alemania y al 89% desde el 73% en Francia.

"La UEFA ha dicho históricamente que una relación salario/ingresos del 70% debería ser el límite superior al que deberían aspirar los clubes, pero es posible que veamos a algunos grandes clubes superar esa cifra y posiblemente incluso superar el 100% en el corto plazo", dijo a Reuters en abril Sam Boor, directivo del grupo de negocios deportivos de Deloitte

Incluso antes de la pandemia, la relación entre salarios e ingresos en la Championship, la segunda división de Inglaterra, ya era del 107%, dijo.

Valor. El valor combinado de los 32 principales equipos europeos ha crecido más del 50% desde 2016, según el equipo de Football Benchmark de la empresa de contabilidad KPMG, que examina el "valor empresarial" global de los clubes: el capital de sus propietarios, más la deuda total, menos el efectivo.

El aumento ha sido impulsado por un alza anual agregada del 11% de los ingresos operativos totales. Lo principal ha sido el aumento de un 65% en los ingresos de difusión que los clubes obtuvieron entre 2016 y 2020, y los del 22% y el 39% de ingresos promedio por partido y comerciales.

El Olympique de Lyon ha experimentado el mayor crecimiento individual durante ese periodo, un 193%. El Tottenham Hotspur ha subido un 158%, pasando de 800 millones de euros (US$ 940 millones) a algo más de 2.000 millones (US$ 2.300 millones), mientras que el Manchester United y el Barcelona han experimentado alzas del 15% y el 16%, hasta alcanzar unos 3.300 millones y 3.200 millones de euros (US$ 3.900 y 3.700 millones).

El golpe del COVID. Los 20 principales clubes de Europa generaron 8.200 millones de euros (US$ 9.900 millones) en ingresos en la temporada 2019/20, según el informe anual de Deloitte sobre las ligas del fútbol.

La cifra fue inferior a los 9.300 millones de euros (US$ 11.000 millones) de la temporada 2018/19, y aunque está parcialmente distorsionada por el hecho de que el COVID-19 hizo que algunos ingresos por transmisión se retrasaran hasta el siguiente año contable, la pandemia costará a esos 20 clubes más de 2.000 millones de euros (US$ 2.300 millones) en ingresos perdidos al final de esta temporada.

Las cifras también muestran que la docena de clubes del fallido plan de la "Superliga" generaron este año algo más de 5.500 millones de euros (US$ 6.480 millones) -el 67%- de los 8.200 millones (US$ 9.700 millones) del año anterior.

Deuda. Muchos clubes tienen ahora importantes deudas debido al costo de la compra de jugadores y de la construcción o mejora de los estadios.

KPMG calcula que el Tottenham Hotspur inglés, que acaba de construir un nuevo estadio, tenía la mayor carga global, con 685 millones de euros (US$ 810 millones) a partir de 2019/20, una vez descontados aspectos como las tasas de traspaso que aún se deben a otros clubes.

Le siguen el Manchester United y la Juventus, con 524 millones (U$ 620 millones) y 390 millones de euros (US$ 460 millones) de deuda respectivamente. El Barcelona y el Real Madrid tenían 318 millones (US$ 376 millones) y 170 millones de euros (US$ 200 millones). El Bayern de Múnich, campeón de Alemania, no tenía obligaciones, y clubes como el París Saint-Germain y el Chelsea, al menos en apariencia, tienen más efectivo en sus libros que préstamos con intereses.

Otros sostienen que esas cifras no muestran la imagen completa, ya que algunos propietarios de clubes súper ricos conceden "préstamos blandos" sin intereses que no siempre se contabilizan.

Deloitte calcula que la deuda del Chelsea sería de 1.300 millones de libras (US$ 1.800 millones) y la mayor de la Premier League si se incluyeran los "préstamos blandos" del propietario Roman Abramovich.

Las firmas también estiman que la deuda neta acumulada que tienen los clubes de la Premier League alcanzó un récord de casi 4.000 millones de libras (US$ 5.560 millones) en 2019/20, más que los 3.500 millones de 2018/19 y los 2.900 millones de 2017/18.

La deuda representó el 88% de los ingresos combinados de la Premier League, frente al 67% de la temporada anterior, aun así menos que en la temporada 2008/09, cuando la deuda de 3.300 millones de libras representó el 167% de los ingresos.