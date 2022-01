La realización de un MBA es una de las grandes decisiones de la vida profesional. Implica analizar una serie de factores y variables para enfocar la carrera y el desarrollo en este ámbito, con una oferta cada vez mayor de escuelas.

Es por eso, que en este proceso de largo aliento con preguntas e inquietudes, AméricaEconomía presenta un evento especial para ayudar a los postulantes a entender mejor todas las posibilidades que ofrece el mercado.

En “Education 2022. El antes, durante y después de un MBA”, a desarrollarse este 26 y 27 de enero, se presentarán universidades de todo el mundo para exponer y explicar los detalles que conlleva este proceso, así como los desafíos que enfrentarán los líderes del futuro.

La agenda de contenidos es bastante rica, con temas como Data Science in Sport Management Trends, Retos de los latinoamericanos en el proceso de admisión a los MBA más competitivos, La importancia de la mujer STEM en esta nueva era, Tendencias en el futuro del mercado laboral tecnológico y las aplicaciones de Big Data Analytics e Inteligencia Artificial en la profesión de contabilidad y auditoría.

Entre los oradores invitados se encuentran Amir Michael, Professor of Accounting and Associate Dean at Durham Business School; Silvia Torres, Miembro directivo WEXCHANGE y Directora WISE del Centro de Emprendimiento IAE Business School; Ricardo Jabes, Director de Page Personnel; y Marta Ribes, Regional Sales Manager - EU Business School. También destaca la presencia de Sergio Nouvel, CEO de Get On Board; Adriana Borunda, Directora General de Scholastica y Vanessa Tribet, Professor of Sports Management del EU Business School.

La instancia permitirá nutrirse también de la experiencia de entidades prestigiosas como Durham University, University of Glasgow y Laborum y tendrá diferentes modalidades con charlas online, alumni experiences, Q&A en vivo y masterclasses.