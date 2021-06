El grupo Enel, a través de su filial Enel Green Power Brasil Participações ("EGPB"), ha iniciado las operaciones comerciales del parque eólico Lagoa dos Ventos, localizado en Brasil y que con 716 megavatios (MW) es la instalación eólica más grande actualmente en funcionamiento en Sudamérica y el parque eólico más grande de Enel Green Power en todo el mundo, informó la compañía.

La construcción de la instalación, ubicada en los municipios de Lagoa do Barro do Piauí, Queimada Nova y Dom Inocêncio, en el Estado de Piauí, en el Noreste de Brasil, ha representado una inversión de alrededor de 3.000 millones de reales brasileños (unos US$ 594 millones).

El consejero delegado de Enel Green Power y responsable de la línea de negocio Global Power Generation de Enel, Salvatore Bernabei, destacó que este parque es "un proyecto eólico sin precedentes y el inicio de su operación comercial es "un hito importante" para la compañía, "especialmente a la luz de los desafíos debido al contexto sanitario global".

Lagoa dos Ventos de 716 MW está compuesta por 230 aerogeneradores y podrá generar más de 3,3 teravatios hora (TWh) anuales, evitando la emisión de más de 1,9 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

De la capacidad instalada total del parque eólico, 510 MW se adjudicaron a Enel Green Power en la licitación pública A-6 de Brasil realizada en diciembre de 2017 y se respaldan por contratos de suministro de energía a 20 años con un grupo de empresas de distribución que operan en el mercado regulado del país, mientras que la producción de los 206 MW restantes se entregará al mercado libre para su venta a clientes minoristas, aprovechando la presencia integrada de Enel en el país.

Alcanzará los 1,1 GW. Además, el pasado mes de diciembre, Enel anunció el inicio de la construcción del nuevo proyecto eólico Lagoa dos Ventos III de 396 MW. Con el nuevo parque eólico, que requerirá una inversión cercana a los 360 millones de euros (US$ 438 millones), la capacidad total de Lagoa dos Ventos alcanzará los 1,1 gigavatios (GW).

Todo el complejo eólico contará con 302 aerogeneradores y podrá generar alrededor de 5,0 TWh anuales, evitando la emisión de más de 2,8 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año.