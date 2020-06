Ciudad de México. La española Iberdrola habría cancelado la construcción de una planta de generación eléctrica en México, al no poder alcanzar un contrato para suministrarle energía a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo este miércoles el alcalde de Tuxpan, donde edificaría la instalación.

Antonio Aguilar detalló que la empresa había invertido hasta ahora unos US$40 millones en el proyecto y que ya se contaba con el terreno, los permisos, así como la logística para iniciar con la obra.

"No empezaban porque no tenían esta firma importante, porque temían que al final se les fuera a quedar como un elefante blanco", afirmó Aguilar a la emisora MVS Radio, sobre el contrato con CFE.

"Es muy lamentable", agregó el funcionario, quien dijo que fue informado de la decisión por la propia compañía.

"No hay ninguna notificación en ese sentido, me hubiesen dicho que, ante las diferencias que tenemos, que son públicas, habían tomado la decisión de cancelar la inversión, y no es eso lo que me expresan", dijo el mandatario al comentar el contenido de una carta que dijo haber recibido de la firma de España.

Pero este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Iberdrola no le ha comunicado que tenga intención de cancelar la millonaria inversión en el país.

"No hay ninguna notificación en ese sentido, me hubiesen dicho que, ante las diferencias que tenemos, que son públicas, habían tomado la decisión de cancelar la inversión, y no es eso lo que me expresan", dijo el mandatario al comentar el contenido de una carta que dijo haber recibido de la firma de España.

Según López Obrador, conocido con el acrónimo AMLO, en la misiva Iberdrola enfatizó su voluntad de seguir invirtiendo en México y también la disposición de llegar a acuerdo con el Gobierno.

La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a Iberdrola de impulsar una supuesta campaña mediática en su contra para frenar recientes cambios de reglas en el sector eléctrico que han enfrentado a inversionistas con el Gobierno.

Versiones periodísticas mencionaron que la inversión planeada en la planta en Tuxpan, en el estado Veracruz, con costas en el Golfo de México, era de US$1.200 millones.

No fue posible obtener comentarios de Iberdrola ni de la CFE sobre las declaraciones del alcalde.

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo que el proyecto como tal no había sido cancelado, pero su construcción será sometida a licitación por parte de la empresa estatal.

"Desde acá por Tempoal me comuniqué con nuestra amiga Rocío Nahle, secretaria de Energía, y me ha confirmado que el proyecto para Tuxpan se mantiene, pero que es de la @CFEmx y la empresa del estado licitará su construcción donde empresas veracruzanas tendrán la oportunidad de trabajar", escribió García.

Sin embargo, el primer mandatario de Veracruz no aclaró si la magnitud de la nueva central de ciclo combinado que licitará CFE en Tuxpan o la inversión y empleos proyectados serán los mismos, además de que hasta el momento no se garantiza la proveeduría del gas natural por parte de la estatal eléctrica.

Con presencia desde hace 20 años en el país, la española ha llegado a una capacidad instalada de 8,543 megawatts repartidos en 20 centrales de ciclo combinado, parques eólicos y fotovoltaicos en 15 estados.

*Con información de Reuters y El Economista.