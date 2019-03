El Centro de Innovación de Visa ha publicado "The State of Innovation in Latin America" ("El Estado de la Innovación en América Latina"), el primer informe de este tipo que examina los indicadores, tendencias y puntos de referencia de las compañías más innovadoras en América Latina y el Caribe desde la perspectiva de pagos y servicios financieros. Realizado por Americas Market Intelligence (AMI), el estudio mide el nivel de innovación en empresas de los principales mercados de la región, como Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia y Perú.

"Estamos viendo que la innovación en nuestra región viene de lugares sorprendentes: los comercios minoristas se están convirtiendo en proveedores de servicios financieros; los mercados en línea están proporcionando servicios bancarios; y los bancos están utilizando plataformas más abiertas para facilitar los pagos, todo en un esfuerzo por retener a consumidores leales", explica Vanesa Meyer, vicepresidenta de Innovación y Diseño de Visa para América Latina y el Caribe. "Los consumidores están exigiendo experiencias de compra más rápidas, fluidas y convenientes, junto con nuevas formas de pago. Las empresas innovadoras les están ofreciendo esas experiencias, y este estudio nos da una sólida orientación en cuanto a cómo podemos continuar trabajando con nuestros socios en la región para acelerar la innovación en los pagos", agrega Meyer.

El estudio se centró en diferentes tipos de empresas, incluyendo instituciones financieras, comercios, pasarelas de pago, agregadores y fintechs. Para evaluar su grado de innovación, AMI y Visa evaluaron a las empresas en función de cuatro pilares clave, que incluyen el apoyo interno a la innovación, la capacidad de ejecución, el uso de nuevas tecnologías y la capacidad de potenciar las soluciones.

Entre las empresas que alcanzaron los niveles más altos de innovación se encuentran empresas nativas digitales y bancos líderes, así como algunos comercios con tiendas físicas tradicionales. Al analizar sus enfoques de innovación, el estudio indicó que las empresas más innovadoras de América Latina comparten varias características clave:

 Un centro, equipo o departamento dedicado a la innovación.

 Laboratorios de innovación y espacios abiertos dentro de las oficinas para promover la colaboración entre departamentos.

 Adopción de la innovación tanto interna como externamente, con un promedio de más de 140 APIs y alianzas con 15 startups al año en promedio.

 El 80% utiliza tecnologías líderes de la industria, como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático.

 Exitosa capacidad de llevar sus soluciones internacionalmente a más de cinco mercados.

 Realización de un promedio de 57 pruebas de conceptos en los últimos tres años.

 Soluciones desarrolladas en menos de cinco meses.

El estudio presenta un panorama de niveles dispares de innovación en la región, que varían según la industria y el país. A continuación, hay algunas conclusiones desglosadas por país:

 Brasil puede ser considerado el líder en innovación tecnológica de la región, así como el pionero regional en la adopción de nuevas tecnologías como blockchain, el aprendizaje automático, la IA, el big data, la biometría y otras herramientas de alta tecnología de vanguardia. La innovación en los pagos se ha visto reforzada por el sólido ecosistema de pagos locales del país, que incluye grupos de comercios de clase

mundial, entes reguladores con visión de futuro que ordenaron la interoperabilidad de las tarjetas hace casi una década, así como por millones de inversiones de capital de riesgo en fintech: las nuevas empresas brasileñas atrajeron casi el 90% de los US$570 millones invertidos en empresas Fintech en 2017.

 El mercado mexicano es líder en términos de innovación de modelos de negocio al expandir el acceso a la banca, desarrollar soluciones omnicanal y métodos de pago alternativos para los consumidores que no tienen acceso a servicios financieros. México es también el hogar de más de 300 prósperas fintech de nueva creación. 2 La reciente legislación mexicana está sirviendo para fortalecer el entorno de las Fintech, mientras que las soluciones omnicanal para servicios financieros y tarjetas de crédito prepagadas están expandiendo el acceso a la banca con nuevas maneras que ayudarán a asegurar un futuro próspero para la economía digital del país, la adopción de innovaciones y la inclusión financiera.

 En Colombia, los agregadores, las plataformas digitales y las instituciones financieras están haciendo que los pagos digitales sean más accesibles y mejorando el acceso a los pagos electrónicos, especialmente en los pagos con tarjeta previamente registrada, las billeteras digitales y la adquirencia por parte de comercios. El país también cuenta con uno de los pocos unicornios latinoamericanos valorado en más de mil millones de dólares estadounidenses: la plataforma de servicios de entrega en línea Rappi, que se está expandiendo rápidamente a varios países de la región y ha lanzado su propia billetera digital, RappiPay. Otras plataformas colombianas de pagos digitales están siguiendo el ejemplo.

 Argentina, hogar de una de las industrias de desarrollo de software más fuertes de la región y de una fuerza laboral talentosa, ha impulsado el éxito de los sitios de comercio electrónico más grandes de la región, como MercadoLibre, el sitio de comercio electrónico número uno de América Latina por número de visitantes. Se espera que la innovación en los pagos aumente significativamente este año, dadas las medidas adoptadas por el gobierno y el banco central, que promueven los pagos en tiempo real y una billetera digital desarrollada por el gobierno, así como cambios en el sector privado, con una apertura significativa en la industria de comercios como adquirentes.

 Chile lidera la región en penetración de pagos con tarjeta sin contacto, modernizando la experiencia de los terminales punto de venta (POS), y es también el hogar de un gran número de empresas de nueva creación. Los comercios han igualado e incluso superado a los bancos en términos de emisión de tarjetas en Chile y tienen una fuerte presencia en el comercio electrónico. En el frente regulatorio, una ley de 2017 que permite los pagos electrónicos prepagados y un mayor dinamismo en el procesamiento de tarjetas debería dar lugar a una mayor innovación financiera en los próximos años, incluyendo un mayor acceso a las tarjetas prepagadas que permita la compra de bienes y servicios digitales en sitios web internacionales.

 El rápido crecimiento de la economía de Perú depende en gran medida del dinero en efectivo, por lo que la adopción de nuevas tecnologías ha sido menor que en otros mercados. La transformación digital se encuentra aún en sus primeras etapas, y las empresas peruanas están centradas en la creación de aplicaciones y la habilitación del comercio electrónico. Sin embargo, tanto las instituciones financieras establecidas como las startups y los comercios están aumentando constantemente el acceso a los pagos digitales.

En general, el estudio de innovación de Visa-AMI indica que América Latina se encamina hacia un paradigma en el que los modelos de programación con código fuente abierto y de plataforma abierta se están convirtiendo en el estándar. Es evidente que la innovación en pagos y servicios financieros ya está ocurriendo en toda América Latina y el Caribe, acelerando la adopción de los pagos digitales en la región e incorporando a más personas al sistema financiero.

* Obtenga más información sobre The State of Innovation in Latin America (El Estado de la Innovación en América Latina) y descargue el informe en línea.