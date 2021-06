Fintech uruguaya dLocal alcanza una valorización bursátil de US$ 9.000M tras su debut en Nasdaq

Las acciones de la compañía abrieron a US$ 31, en comparación con el precio de Oferta Pública Inicial (OPI) de US$ 21. dLocal vendió 29,4 millones de acciones en su OPI, recaudando alrededor de US$ 617,7 millones.

Luego de su primer día de cotización, la tecnolatina cerró en US$ 32,4 por acción, con un alza diaria de casi 50%. El CEO de dLocal, Sebastián Kanovich, dijo que planea utilizar las ganancias de la OPI para agregar productos a su plataforma y expandirse geográficamente.

03 de Junio de 2021, 17:48