La startup chilena The Not Company (NotCo), que produce comida vegana, recaudó US$ 235 millones en su última ronda de financiación que incluyó al respaldo de los atletas Lewis Hamilton y Roger Federer, y elevó su valoración hasta los US$ 1.500 millones, lo que la convierte en un nuevo unicornio.

NotCo -respaldada por Jeff Bezos- produce leche de origen vegetal, hamburguesas, carne y helados, y planea utilizar los nuevos fondos para expandirse en Asia y Europa y producir nuevos productos para el mercado norteamericano.

"Muchas empresas se han comunicado con NotCo para decir '¿se puede hacer una versión basada en plantas de nuestros productos?'. De esa manera, podemos convertirnos en el 'Intel Inside' de otros productos", dijo a Reuters el CEO de NotCo, Matias Muchnick.

NotCo, que opera en seis países de América, también planea invertir más en su tecnología de inteligencia artificial, Giuseppe, que explora nuevas combinaciones de plantas para replicar productos alimenticios de origen animal.

La financiación, dirigida por Tiger Global, también contó con la participación de la firma de capital de riesgo DFJ Growth Fund y la fundación de impacto social ZOMA Lab.

Los consumidores conscientes de la salud y el medio ambiente han estado agregando alimentos de origen vegetal a sus dietas, lo que llevó a varias empresas a lanzar sus propias versiones tras el éxito de los líderes de la industria Beyond Meat e Impossible Foods.

Durante la pandemia, la demanda de carne sintética de origen vegetal ha aumentado a medida que los consumidores buscan alternativas seguras y saludables.

"El COVID aumentó la conciencia de la categoría de alimentos a base de plantas. El crecimiento de la categoría fue enorme", dijo Muchnick.

La inversión en alimentos de origen vegetal alcanzó alrededor de US$ 1.700 millones en 2020, casi tres veces más que en 2019, según la firma de investigación PitchBook. Proyecta que el mercado de proteínas alternativas tocará casi US$ 8.000 millones este año.

NotCo lanzó su leche vegetal NotMilk en Estados Unidos hace siete meses y está en camino de llegar a 8.000 puntos de venta al por menor para fin de año, dijo.