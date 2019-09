Caracas.- El mayor complejo refinador de Venezuela permanecía detenido este viernes tras una falla eléctrica masiva y una explosión en una unidad hace una semana, dijeron tres fuentes a Reuters.

El apagón ocurrió la semana pasada en medio de una tormenta eléctrica en la zona donde se encuentra el Centro de Refinación Paraguaná (CRP), el mayor del país y con capacidad para procesar unos 955.000 barriles diarios de petróleo (bpd).

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) logró restituir el servicio eléctrico en las refinerías el viernes pasado y controló el incendio en una planta del área de hidroprocesos en Amuay, parte del complejo refinador ubicado el extremo noroeste del país, según fuentes consultadas por Reuters.

"No hay producción de nada todavía. Se tiene previsto el arranque para el martes o miércoles de la semana que viene", dijo a Reuters un trabajador de Amuay, que pidió no ser identificado por no estar autorizado para ofrecer declaraciones.

PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de información.

Un operador de Cardón, también parte del complejo, dijo que en la instalación sólo reanudó la generación de vapor y agregó que la refinería venía presentado problemas de producción.

Un trabajador agregó que antes del apagón de la semana pasada en Amuay sólo producía la planta destiladora 4 con 72.000 bpd; el craqueador catalítico con 49.000 bpd y la hidrodesulfuradora 3 que se incendió. Cardón estaba ya paralizado antes del apagón de mediados de mes.

En julio, la unidad de craqueo catalítico, que produce gasolina, inició con un nivel de producción de 68.000 bpd y dos unidades de destilación de Amuay con cargas de 65.000 bpd y 70.000 bpd, respectivamente, según dijeron operadores a Reuters.

El corte de electricidad también alcanzó a comunidades cercanas y zonas residenciales de la región que dependen de la generación de las refinerías para su suministro eléctrico.

En los últimos meses el centro refinador venía operando a menos de un tercio de su capacidad debido a problemas en sus unidades, falta de crudo, y por la escasez de piezas para hacer mantenimientos.

Venezuela, que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, suele atribuir los apagones a sabotajes y asegura que trabaja para mejorar sus plantas.