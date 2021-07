La inversión en riesgo de América Latina alcanzó US$ 9.300 millones en el primer semestre de 2021, concluyó el estudio State of Venture de CB Insights, la plataforma de inteligencia de mercado tecnológico. El monto alcanzado por las 394 operaciones casi duplica el total de inversiones de 2020, en el que 526 operaciones acumularon US$ 5.300 millones.

La explosión en inversiones de este período estuvo impulsada específicamente por el segundo trimestre de 2021, donde los emprendimientos de la región lograron levantar US$ 7.200 millones a través de 194 operaciones.

Seis startups latinoamericanas fueron las protagonistas de este segundo trimestre. En primer lugar está el neobanco brasileño, C6Bank, que vendió el 40% de participación a JP Morgan por aproximadamente US$ 2.021 millones. El segundo lugar del podio lo ha conquistado también un neobanco brasileño, Nubank, con su levantamiento serie G de US$ 750 millones y, en el tercer lugar, está la plataforma mexicana de e-commerce de autos usados, Kavak, que levantó US$ 485 millones en su ronda de inversión serie D.

En las siguientes posiciones están Ebanx, la startup brasileña de servicios financieros (US$ 430 millones), Quinto Andar, la plataforma de e-commerce brasileña de inmuebles (US$ 300 millones), y Block.one, el emprendimiento de Islas Caimán de software basado en blockchain (US$ 300 millones).

El informe también reveló un ecosistema de emprendimiento más maduro. Por una parte, las inversiones en startups en etapa mediana ocuparon el 14% del total, mientras que en el segundo trimestre de 2020 representaba solo el 6%.

Además, la cantidad de exits (cuando inversionistas iniciales venden sus participaciones en emprendimientos) de startups latinoamericanas aumentó 107% año-a-año. En total, se realizaron 108 fusiones y adquisiciones y cuatro startups ofrecieron sus acciones al público por primera vez (oferta pública inicial). Una de las compañías que abrió su capital fue la uruguaya de tecnologías financieras dLocal, que levantó US$ 617,65 millones en Nasdaq.

CB Insights, por otro lado, también destacó el mercado de inversión en riesgo de Brasil y México. El primero sumó 121 operaciones que lograron US$ 4.601 millones en inversiones, de las cuales C6Bank, Nubank, Ebanx, Quinto Andar y Cloudwalk (startup de medios de pago que levantó US$190 millones) fueron las que más capital obtuvieron.

México, por su parte, saltó de US$ 116 millones en el segundo trimestre de 2020 a US$ 1.307 millones en el mismo periodo de este año en inversiones. Pero la cantidad de operaciones pasó de 11 a 18, por lo que este último trimestre fue impulsado por las megarondas −rondas de inversiones de más de US$ 100 millones por startup− de Kavak, Clip (la fintech de pagos que levantó US$ 250 millones), Bitso (la plataforma de comprayventa de criptoactivos que levantó US$ 250 millones) y Konfío (la fintech de préstamos que levantó US$ 125 millones).

RÉCORD MUNDIAL

La explosión en inversiones en América Latina no ocurre de forma independiente, sino que es parte de la tendencia global. Durante el primer semestre de 2021, las inversiones en venture capital internacional experimentaron un incremento de 62% alcanzando US$ 138.900 millones en total, respecto al récord anterior que se logró durante el segundo semestre de 2020 (US$ 86.000 millones).

Según CB Insights, el abrupto crecimiento en las inversiones internacionales de venture capital fue impulsado por un excepcional segundo trimestre, donde se observó una creación récord de unicornios, con 136 emprendimientos valuados por más de US$ 1.000 millones, mientras que en el mismo periodo de 2020 surgieron 23 unicornios (incremento de 491% año-a-año).

En promedio, las compañías unicornio fueron valuadas por US$ 1.600 millones durante el primer semestre de 2021, mientras que el promedio de 2016 fue US$ 1.200 millones (lo que supone un crecimiento de 33%).

El segundo trimestre de 2021 también fue un periodo de récord en financiamiento, con US$ 156.000 millones destinados a los emprendimientos. El monto representa un crecimiento de 157% respecto al segundo trimestre de 2020, el mayor levantamiento de capital de un trimestre en la última década.

Entre toda esta inversión, las compañías fintech fueron las que más destacaron, llevándose US$ 1 de cada US$ 5 de inversión de riesgo, levantando en total US$ 30.700 millones, un incremento de 191% respecto al segundo trimestre de 2020.

Además, este periodo fue marcado por la cantidad récord de megarondas, que alcanzaron 390 operaciones, casi triplicando la cantidad de rondas del mismo período de 2020 (132 operaciones).

Foto: Pexels