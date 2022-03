Bank of Nova Scotia adquiere participación del Grupo Said en Scotiabank Chile por US$ 1.000M

"El Grupo Said se convertirá en un accionista relevante de BNS y mantendrá sus puestos y la Presidencia en el Directorio de Scotiabank Chile", agregó.

Scotiabank Chile informó este lunes al regulador de valores local que su matriz tomará el 16,76% de las acciones suscritas y pagadas del Grupo Said y las intercambiará con títulos comunes de la entidad canadiense.

28 de Febrero de 2022, 10:26