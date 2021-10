Ebanx, plataforma brasileña de pagos internacionales, anunció la adquisición de Juno, una fintech brasileña que impulsa al comercio digital a través de servicios bancarios y de facturación, que le permitirán diversificar aún más sus soluciones de pago.

La operación se llevó a cabo tras la la inversión de US$ 430 millones que recibió Ebanx de Advent International en su Serie C realizada en junio y después de la adquisición de acciones del banco brasileño Banco Topázio. Los términos del acuerdo no fueron revelados.

La fintech, fundada en 2014, ofrece soluciones de facturación, pagos y servicios bancarios para más de 35.000 pequeñas y medianas empresas en el país.

Con la transacción, Ebanx suma toda la estructura de Juno a su plataforma de servicios e impulsa sus operaciones de pago en Brasil.

"Juno es un socio confiable que tiene una destacada trayectoria en la industria de pagos, ofreciendo servicios innovadores y ayudando a miles de empresas y emprendedores brasileños a vender en línea", dijo João Del Valle, CEO y co-fundador de Ebanx.

La plataforma permite a los merchants brasileños vender en línea a través de Pix, boleto bancario y tarjetas de crédito, además de administrar su flujo de pagos en sus propias cuentas digitales y ofrecer capacidades de BaaS (Bank as a Service, o Banca como Servicio).

Las soluciones desarrolladas por Juno han llevado a un volumen total de más de 4.700 millones de reales (US$ 844 millones) en 2020, lo que representa un crecimiento de más del 130%, y la han posicionado entre las principales fintechs que sirven a pymes y grandes corporaciones en Brasil.

"La confianza de Ebanx en nuestro trabajo demuestra el valor de nuestras soluciones y nos da la oportunidad de hacer crecer nuestros servicios y portafolio", destacó André Carréra, director de producto de Juno.

Ebanx actúa como procesadora de pagos para compañías internacionales en Latinoamérica y actualmente acepta más de 150 medios de pago diferentes en 15 países la región.

La última valuación de Ebanx, en 2019, arrojó una cifra de US$1.000 millones según Pitchbook.