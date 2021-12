La actividad mundial de fusiones y adquisiciones empresariales batió récords históricos en 2021, borrando cómodamente la marca más alta establecida hace casi 15 años, ya que la abundancia de capital y unas valoraciones por las nubes alimentaron unos niveles frenéticos de compraventas de empresas.

El valor de las fusiones y adquisiciones (conocidas por sus siglas inglesas M&A en jerga financiera) a nivel mundial superó los US$ 5 billones por primera vez en la historia, con volúmenes que aumentaron en un 63% hasta los US$ 5,63 billones el 16 de diciembre, según datos de Dealogic, superando fácilmente el récord anterior a la crisis financiera, de US$ 4,42 billones en 2007.

"Los balances de las empresas están increíblemente saneados, con US$ 2 billones en efectivo solo en Estados Unidos, y el acceso al capital sigue estando ampliamente disponible a costes históricamente bajos", afirmó Chris Roop, codirector de Fusiones y Adquisiciones en Norteamérica de JPMorgan.

Los sectores de la tecnología y la salud, que suelen representar una gran parte del mercado de fusiones y adquisiciones, volvieron a liderar el mercado en 2021, impulsados en parte por la demanda reprimida del año pasado, cuando el ritmo de las fusiones y adquisiciones cayó a su nivel más bajo de los últimos tres años debido a las repercusiones financieras mundiales de la pandemia de COVID-19.

Las empresas se apresuraron a obtener fondos mediante ofertas de acciones o bonos, aprovechando el auge de los mercados de valores para utilizar sus propias acciones como moneda de adquisición, mientras que los patrocinadores financieros se abalanzaron sobre las empresas que cotizan en bolsa.

Además, la solidez de los beneficios empresariales y las buenas perspectivas económicas generales dieron a los directivos la confianza necesaria para llevar a cabo grandes operaciones de transformación, a pesar de posibles escollos como las presiones inflacionistas.

"La fortaleza de los mercados de valores es un factor clave para las fusiones y adquisiciones. Cuando las cotizaciones bursátiles son altas, suelen corresponder a una perspectiva económica positiva y a una elevada confianza de los directivos", afirmó Tom Miles, codirector de fusiones y adquisiciones para América de Morgan Stanley.

El volumen total de operaciones en Estados Unidos casi se duplicó hasta alcanzar los US$ 2,61 billones en 2021, según Dealogic. Las operaciones en Europa se dispararon un 47%, hasta los US$ 1,26 billones, mientras que en Asia-Pacífico aumentaron un 37%, hasta los US$ 1,27 billones.