Madrid. El mercado transaccional de América Latina ha registrado en abril un total de 87 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de US$3.056 millones según el más reciente informe de Transactional Track Record.

En los cuatro primeros meses del año se han contabilizado 538 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de US$17.098 millones.

Estas cifras implican un descenso del 33,17% en el número de operaciones y una disminución del 54,28% en el importe, con respecto a abril de 2019.

Ranking de operaciones por países. Según datos registrados en el transcurso hasta el mes de abril, por número de operaciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 316 operaciones (con un descenso interanual del 29%), y con una disminución del 59% en el capital movilizado (US$ 9.227 millones).

Le sigue en el listado México, con 81 operaciones (con un descenso del 22%), y una disminución del 58% de su importe con respecto a abril de 2019 (US$2.631 millones).

Por su parte, Chile mantiene su posición en el ranking, con 54 operaciones (una disminución del 41%), y con un descenso del 63% en el capital movilizado (US$1.286 millones). Colombia, por su parte, sube una posición en el ranking y desplaza a Argentina al registrar 38 operaciones (un descenso del 55%), y una disminución del 24% en el capital movilizado (US$1.965 millones).

Argentina alcanzó a registrar 34 operaciones (una baja del 36%), con una disminución del 58% en su importe (US$566 millones). Y en último lugar, Perú presenta 22 operaciones (una caída del 64%) y con una disminución del 68% en su capital movilizado (US$521 millones).

Ámbito Cross-Border. En el ámbito cross-border se destaca hasta abril el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Norteamérica, donde se han llevado a cabo 16 operaciones.

Por su parte, las compañías que más han realizado operaciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 80 y 59 operaciones, respectivamente.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions. Hasta abril de 2020 se han contabilizado un total de 38 operaciones de Private Equity por US$620 millones, lo cual supone un descenso del 24% en el número de operaciones y una disminución del 80,82% en el importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.

El segmento de Venture Capital ha contabilizado en los cuatro primeros meses del año un total de 117 operaciones con un importe de US$941 millones, lo que implica una variación positiva del 0,86% en el número de operaciones y un descenso del 15,84% en el importe de las mismas en términos interanuales.

Mientras, en el segmento de Asset Acquisitions, hasta abril se registraron 105 operaciones, por un valor de US$4.326 millones, lo cual representa un descenso del 34,78% en el número de operaciones, y una caída del 37,94% en el importe.

Transacción destacada. Para abril de 2020, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Sempra Energy, la cual ha completado la venta de Luz del Sur a China Yangtze Power International por US$3.590 millones.

La operación ha estado asesorada por la parte legal por White & Case US; Rodrigo, Elías & Medrano Abogados; Estudio Muñiz; y Baker McKenzie US. Por la parte financiera, la operación ha sido asesorada por Bank of America Merrill Lynch; y Lazard. En la asesoría por Due Dilligence ha participado Estudio Muñiz.