La plataforma de inteligencia empresarial Transactional Track Record (TTR) que abarca mercados de la Península Ibérica, América Latina y el Caribe, lanzó la primera edición de un nuevo Informe Especial, Transactional Impact Monitor: México, en el que se constata la caída del 22% del mercado transaccional en los primeros cuatro meses del año.

En medio de la abrupta desaceleración en México con los efectos de COVID-19, destacados dealmakers del país describen en este informe de Transactional Track Record las medidas de contención que están ejerciendo en medio del impacto sin precedentes registrado en la economía y, además, brindan herramientas que aportan claridad en el mercado transaccional mexicano, abordando situaciones extraordinarias que pueden afectar la estabilidad macroeconómica y las perspectivas de fusiones y adquisiciones del sector ibérico.

El mercado de M&A en México ha contabilizado en abril de 2020 un total de 9 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USS1.267,98 millones, de acuerdo con el informe.

En los cuatro primeros meses del año se han producido un total de 81 transacciones, de las cuales 40 registran un importe conjunto de US$2.631 millones, lo que implica un descenso del 22,12% en el número de operaciones y una disminución del 57,75% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2019.

Algunos de los dealmakers de esta primera entrega de Transactional Impact Monitor han previsto un efecto en el segmento de las Fusiones y Adquisiciones. Según Alexander von Griesheim, socio de RIóN M&A, México ya estaba sufriendo una desaceleración con un débil segundo semestre en 2019 y después de una primera mitad relativamente fuerte.

“El gobierno no estaba invirtiendo, y no se anunciaron proyectos de infraestructura o salud. Al final del día, el gasto público sí importa; el sector privado sigue el ejemplo del sector público".

Además, “Las ganancias corporativas perdieron metas a medida que el año se acercaba a su fin y la finalización pendiente del acuerdo de libre comercio, había puesto las inversiones en suspenso”, añadió von Griesheim.

Gabriel Millán, socio de Serficor IMAP, también afirmó que "México entró en la crisis un poco enfermo". “Serficor cerró dos acuerdos a principios de 2020, pero la mayoría de sus mandatos se han puesto en espera”, señaló.

"La idea era que México crecería marginalmente este año, o se contrajera ligeramente. Ahora, se proyecta que el PIB de México se contraerá un 4% en 2020 y el banco de inversión ha cambiado su enfoque a asesorar a los clientes sobre cómo mantenerse solvente a través de la crisis. Esa es la prioridad de los empresarios de hoy en día.", aseguró Millán.

En este sentido, el fundador de Galicia Abogados, Manuel Galicia, hizo eco de una experiencia similar. Después de un récord de 2018 y un fuerte comienzo de 2019, hubo una disminución apreciable en la actividad transaccional en el segundo trimestre de 2019, así como el segundo semestre de ese año, pese al propio crecimiento de la firma durante 2018.

“A pesar de la perspectiva de una contracción a corto plazo, México podría salir de la crisis en una posición favorable a la luz del nuevo acuerdo comercial de la USMCA, finalmente firmado por Estados Unidos el 29 de enero de 2020, además de la persistente tensión entre Estados Unidos y China, que probablemente reorientará las cadenas de suministro más cerca de casa”, dijo Galicia.

“Galicia Abogados sigue negociando transacciones a pesar del cierre, y el sector sanitario y energético ha mantenido un poco. Pero los mandatos transaccionales de la firma se han visto cada vez más igualados por asuntos regulatorios, de reestructuración y contenciosos.

Incluso, cuando el primer trimestre de 2020 llegó a su fin, la carga de trabajo de la firma se mantuvo pesada”, señaló Galicia.

"Ha habido un gran número de consultas. No todos ellos se convertirán en acuerdos, pero es importante mantener esa proximidad con los clientes. Los próximos meses no se ven tan bien. Sin embargo, esto es una burbuja. Habrá escasa actividad en el segundo trimestre del año, y poco a poco, las cosas se reactivarán en la segunda mitad", aseguró Galicia.

Por su parte, Serficor ha estado recibiendo llamadas de empresarios interesados en fusiones y adquisiciones por primera vez. "Hay cierto pánico. Están considerando lo que nunca han considerado: vender una participación en su empresa, o incluso vender una mayoría".

Sin embargo, el repunte de las fusiones y adquisiciones que precipita esta crisis no será inmediato. "Habrá empresarios, no este año, sino en 2021 o 2022, que buscarán vender sus empresas. Han reconocido que no son invencibles", añadió Millán.

Por su parte, el director de E-Capital Fund, Jaime Sánchez, sabe muy bien el sufrimiento que el sector automotriz está soportando. “Una de las inversiones del fondo suministra plásticos moldeados por inyección a la industria automotriz mexicana. Con el 70% de la producción de la compañía orientada a la industria automotriz, las ventas han caído", dijo Sánchez.

Aunque las instituciones financieras de México se han encargado en ofrecer una flexibilidad mayor de lo normal a sus clientes, incluyendo un período de gracia en préstamos pendientes y reembolsos diferidos con tarjeta de crédito, los bancos están siendo cautelosos, dijo Sánchez. "Sienten que va a haber una ola de incumplimiento; especialmente entre las empresas turísticas y los fabricantes de autopartes”, añadió.

Además de las perspectivas sobre el segmento de Fusiones y Adquisiciones en la primera edición de Transactional Impact Monitor, el Informe Especial tiene secciones y perspectivas de dealmakers destacados sobre Capital Privado, Mercados de Capital y manejo de la crisis, en las que se evalúan las medidas adoptadas para evitar el colapso económico ante el escenario de la pandemia SARS-CoV-2.

La primera edición de Transactional Impact Monitor: México cuenta con algunos de los dealmakers más destacados del país. Entre ellos, Alexander von Griesheim, socio de RIóN M&A; Jaime Sánchez, director general de E Capital Fund; Gabriel Millán, socio de Serficor IMAP; y Manuel Galicia, socio fundador de Galicia Abogados, quienes describen el impacto inmediato y prospectivo que la pandemia está teniendo en sectores clave de la economía.