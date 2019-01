Brasilia. El ministro jefe de gabinete de Brasil, Onyx Lorenzoni, aseguró este que no habrá intervención del gobierno sobre la directiva de la empresa minera Vale tras el rompimiento de una represa en la ciudad de Brumadinho, Minas Gerais (sudeste), que dejó al menos 65 muertos y 279 desaparecidos.

La posibilidad de la intervención había sido planteada este lunes por el presidente en ejercicio, el general Hamilton Mourao, mientras duren las investigaciones de la tragedia.

Lorenzoni dijo que "no hay condición de que haya algún grado de intervención de Brasil en Vale", la mayor exportadora de hierro del mundo.

"Lo que el gobierno tiene en Vale es una 'golden share', que permite al gobierno, por ejemplo, mantener la sede de la empresa en Brasil, pero no permite ninguna interferencia en la gestión", apuntó.

El ministro jefe de gabinete de Brasil, Onyx Lorenzoni, afirmó además que esa es una decisión que corresponde al consejo de administración de la empresa y que el gobierno es "sólo un accionista".

Cuestionado si el gobierno apoyaría un cambio en el consejo de administración de Vale, Lorenzoni expresó que no cabría al gobierno federal, incluso en su condición de uno de los principales accionistas de la compañía, apoyar o cambiar al mando de la empresa.

"Tenemos que aguardar el avance de las investigaciones, no corresponde al gobierno federal apoyar a ninguna empresa que no sea de su estricta responsabilidad. Corresponde al gobierno federal responder por (las estatales) Petrobras, por el Banco do Brasil, por la Caixa Económica Federal", resaltó.

Durante la mañana de este martes, la Policía brasileña detuvo a cinco ingenieros por supuestas irregularidades en la supervisión de las obras de los diques de contención de un depósito de residuos mineros de la compañía Vale.

El Ministerio Público explicó que tres de los detenidos eran funcionarios de Vale "directamente involucrados y responsables por el emprendimiento minero y su licencia", y otros dos de la empresa alemana Tuv Sud, que recientemente certificó la estabilidad del dique que se rompió el pasado viernes.