Brasilia. Un intermediario de una amplia trama de corrupción en la estatal brasileña Petrobras implicó al presidente del operador Vitol y a dos miembros del consejo de su rival Trafigura en una operación de sobornos para obtener contratos petroleros, según testimonios de un acuerdo de culpabilidad revisado por Reuters.

Las personas mencionadas en los documentos, que no habían sido reportados antes, son Ian Taylor, el presidente de Vitol; Claude Dauphin, el expresidente ejecutivo y presidente de Trafigura. El codirector de comercio de petróleo de Trafigura, José Larocca, y el director de operaciones, Mike Wainwright, también estuvieron implicados en el supuesto plan.

Según los documentos, que resumen un acuerdo en agosto con los fiscales federales, el empresario Carlos Henrique Nogueira Herz testificó que ejecutivos de alto nivel de operadores de materias primas -entre ellos el presidente de Vitol, Ian Taylor- sabían del pago de millones de dólares en sobornos a empleados de Petrobras.

Herz, un conocedor de la industria petrolera con décadas de experiencia, se declaró el mes pasado culpable de los cargos presentados por fiscales brasileños que apuntaron a que formó una "asociación criminal" que supuestamente usó sus contactos en el sector para canalizar sobornos de Vitol y Trafigura a empleados de Petrobras entre 2011 y 2014, a cambio de favorecerlas en operaciones de petróleo.

Si se prueban sus acusaciones, el testimonio de Herz ahondará una investigación en curso en Brasil al sector de intermediarios de materias primas, llamada "Operación sin límites", ya que lleva las acusaciones de irregularidades a los niveles más altos de algunas de las mayores firmas del sector.

Herz proporcionó docenas de páginas de correos electrónicos y extractos bancarios, revisados ​​por Reuters, que detallan la trama de sobornos.

Sin embargo, no entregó evidencia documental que vincule a Taylor con una conducta supuestamente ilegal. Herz dijo que uno de sus socios, cercano colaborador de Taylor, le informó acerca de la supuesta participación del directivo de Vitol en la trama de sobornos.

Sí proporcionó documentos que muestran que Wainwright, de Trafigura, fue copiado en un correo electrónico que hace referencia a lo que Herz alega que eran pagos de sobornos. En su testimonio de agosto, Herz dijo que Wainwright estuvo involucrado en facilitar los pagos.

Herz tampoco entregó evidencia documental que muestre la participación de los ejecutivos de Trafigura Dauphin y Larocca, quienes, según él, conocían de la trama de soborno pero no estaban directamente involucrados.

Canal paralelo para pagos. En su testimonio, Herz dijo que sabía de la participación de los ejecutivos en la presunta trama, ya que personalmente estableció un canal financiero paralelo a través del cual podían pagarse sobornos de Trafigura a empleados de Petrobras.

Herz proporcionó a los fiscales decenas de páginas de correos electrónicos y extractos bancarios que detallan presuntos aspectos de esas negociaciones.

Reuters no pudo confirmar independientemente las acusaciones de Herz sobre ninguno de los ejecutivos.

Reuters tampoco pudo determinar qué ventaja obtiene Herz por su acuerdo con los fiscales. Sin embargo, los acusados en Brasil generalmente reciben sanciones reducidas a cambio de su cooperación.

Un abogado de Herz no respondió a las solicitudes de comentarios a través de Facebook y LinkedIn. Las oficinas del abogado no atendieron múltiples llamadas telefónicas. Los fiscales, en tanto, no comentaron de inmediato el asunto.

En un comunicado, Vitol dijo que no sería apropiado hacer comentarios, "más allá de reiterar nuestra política de tolerancia cero con respecto al soborno y la corrupción y nuestra política de cooperar plenamente con las autoridades relevantes en todas las jurisdicciones en las que operamos".

Vitol dijo que Taylor no tenía nada que agregar. Taylor, quien también era presidente ejecutivo al momento de los presuntos hechos, no respondió a un mensaje de LinkedIn enviado por Reuters.

Petrobras dijo que comenzó inmediatamente consultas internas apenas supo del acuerdo de culpabilidad y que removió de sus puestos a los empleados mencionados en el testimonio.

Trafigura dijo en un comunicado que estaba al tanto de los reportes sobre el testimonio de Herz, pero que no había sido contactada por las autoridades brasileñas en relación con las acusaciones.

"Cualquier sugerencia de que la gerencia actual de Trafigura sabía que sus pagos se utilizarían para hacer pagos indebidos a los empleados de Petrobras no es correcta", dijo el comunicado.

"Trafigura tiene una política de tolerancia cero contra el soborno y la corrupción".

La firma no puso a Wainwright y Larocca a disposición para hacer comentarios y los dos ejecutivos no respondieron a correos electrónicos de Reuters. Dauphin, quien renunció como presidente ejecutivo de Trafigura en 2014, murió en 2015.

"Información privilegiada". La investigación es parte de una pesquisa más grande, la operación Lava Jato, que comenzó en 2014 y ha llevado a la justicia a decenas de empresarios y políticos de elite en toda América Latina que hasta hace poco se consideraban intocables.

La investigación sobre las empresas de comercialización de petróleo se hizo pública en diciembre, cuando los fiscales acusaron a Vitol, Trafigura, Glencore Plc y Mercuria Energy Group de usar intermediarios para pagar al menos US$31 millones en sobornos a empleados de Petrobras, para que les vendieran crudo a precios bajo los del mercado y tener acceso a información privilegiada, lo que les dio ventaja al negociar con la petrolera.

Las compañías, que en conjunto controlan alrededor del 10% del consumo diario de petróleo del mundo, han dicho que están cooperando con la investigación en Brasil.

En su testimonio, Herz dijo que su socio comercial, Bo Ljungberg, negoció un canal paralelo a través del cual Vitol pagó sobornos a empleados de Petrobras a cambio de información confidencial sobre la compañía.

Ljungberg, un ciudadano sueco, fue acusado por las autoridades brasileñas en diciembre de facilitar los supuestos pagos. El operador no respondió a mensajes de Reuters en Facebook y LinkedIn solicitando comentarios.

Hay una alerta de Interpol por Ljungberg. Los fiscales brasileños dijeron que en diciembre había regresado a Suecia. Reuters no ha podido localizar a su abogado.

Herz dijo que Taylor estuvo directamente involucrado en la negociación de los sobornos, que llegaron a alrededor de 10 a 20 centavos de dólar por cada barril de petróleo comerciado entre las compañías.

Herz dijo que tuvo conocimiento de las interacciones entre Ljungberg y Taylor a través de conversaciones con el sueco, con quien era copropietario de varias empresas activas en el comercio, según los documentos.