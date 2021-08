Con una tecnología de video analytics instalada en un circuito cerrado de televisión o CCTV en cualquier establecimiento de comercio, se puede saber exactamente cuánta gente entra y sale, en qué secciones los clientes pasan más tiempo y en qué áreas se genera mayor congestión. Con esta información, se pueden programar los turnos de atención de los empleados, generar mapas térmicos de clientes, mejorar la colocación y surtido de productos y armar promociones basadas en estos datos.

Además, a través de la inteligencia artificial (IA) en el análisis de videos, se puede recoger información sobre el stock de productos, preferencias de los clientes, y hasta detectar robos y hurtos que merman las ventas de muchos canales físicos de retail.

Y es que más allá de los bots y chatbots que han ganado fama este último año, el retail latinoamericano viene explorando poco a poco otros grandes beneficios que ofrece la IA.

“El foco que hemos puesto es la aplicación de la IA en procesos de marketing, venta, cobranza y servicio al cliente para generar ingresos. Hay distintos tipos de analíticas, tenemos más de 100 dependiendo el caso de uso”, dice Arvind Ludiarich, gerente general y cofundador de la empresa tecnológica Predict-IA. “La IA tiene muchos campos de acción y cada año se van agregando más. Hoy deben haber más de 7.000 proveedores de IA. Se puede aplicar desde generación de contenido, hiper personalización, manejo de audiencia online, publicidad online, algoritmos de recomendaciones, optimización del mix de productos y placement en las tiendas, estrategias de dinámicas de precios, automatización de marketing, entre otros”.

En el plano digital, la IA también viene ayudando a la industria retail a sortear la creciente demanda del e-commerce, sobre todo en tiempos de pandémicos en los que la disponibilidad de los productos ha sido un dolor de cabeza tanto para consumidores, como para retailers.

“Un problema sustancial que existía hace muchos años en la industria del retail era la disponibilidad del producto en el momento de la compra. Eso lo hemos visto durante y después del COVID. Este problema ha crecido un montón en cualquier tipo de tienda, ya sea online o física. Los retailers y las empresas de consumo masivo invierten una tremenda cantidad de dinero en esfuerzos de marketing, en desarrollo de nuevos productos, en entender a sus consumidores, en generar una máquina productiva y un flujo legítimo de sus productos para que el estos por alguna otra razón no estén disponibles para los clientes, lo cual causa un dolor gigantesco en el mundo del consumo masivo”, dice Sergio Della Maggiora, CEO global y cofundador de la empresa de tecnología Teamcore.

Según Della Maggiora, la venta perdida de productos no disponibles en la góndola o anaquel, representa más de US$ 1 trillón al año. En tanto, en el canal e-commerce, existe más del 18% de ventas perdidas al no estar disponibles en los catálogos online.

“Tomamos la información de ventas e inventario que tienen las compañías, aplicamos los distintos modelos con los que Teamcore trabaja, se procede a la identificación de problemas y con las oportunidades se genera un plan de trabajo que es una automatización y una priorización de las actividades a realizar dentro de los próximos días (o en la semana) para que las distintas personas que utilizan el sistema puedan generar sus actividades dentro del día”, detalla el ejecutivo. “Básicamente nos consideramos una metodología porque utilizamos el machine learning para detectar oportunidades, pero no nos quedamos en la detección, sino que generamos actividades y acciones con esa información y con ese análisis que producimos”.

MÁS VENTAS, PERO NO MUCHOS ADOPTADORES

Según Arvind Ludiarich y Sergio Della Maggiora -quienes participaron en el panel “IA para predecir tendencias y demanda en Retail”, del evento digital La era de la Inteligencia Artificial organizado por AméricaEconomía, el uso de la información derivada de las soluciones de IA se traduce en mayores ventas.

“Con nuestro asistente virtual que sirve para precalificar prospectos de venta, se puede llegar a tener un incremento de entre 20% y 50%. Con la aplicación video analytics en CCTV hay distintas métricas. No solo hay un aumento de ventas, sino que se disminuye el robo hormiga y en este caso hablamos de miles de dólares para los negocios”, dice Arvind Ludiarich.

Por el lado de Teamcore, los clientes que usan su metodología logran un incremento de ventas de entre un 3% y 5%. También, incrementan entre un 6% a 9% la disponibilidad de los productos en góndolas, mientras que el rendimiento promocional crece en 31%.

“El papel de la IA en el comercio inteligente es muy importante. Hoy es muy fácil generar información para después convertirla en insights e implementar promociones que generen valor o colocación de productos, optimización de turnos, prevención de pérdidas por robo y hurto, pero sobre todo para mejorar la experiencia del cliente. Con toda la competencia que existe hoy, el que una marca tenga una experiencia un poco mejor versus otra hace toda la diferencia”, dice el Ludiarich.

Pese a estos atractivos beneficios, para estos dos especialistas tecnológicos la adopción de IA en la industria retail aún es baja.

“Lo más importante es empezar a usar la IA. América Latina siempre está más atrasada que Estados Unidos u otros mercados más desarrollados en adopción de la tecnología. Hay tecnología para todo y lo importante es identificar cuál es el objetivo, en qué procesos efectivamente vas a generar más valor no solo para la empresa, sino para tus clientes y ahí elegir el mejor proveedor que sea más bien un socio estratégico que lo acompañe, no solo en la implementación, sino en el futuro proponiendo y cocreando mejoras de la misma tecnología implementada y generar una relación win win para todos”, dice Ludiarich.

Del mismo modo, Della Maggiora advierte sobre la urgencia de usar estas herramientas tecnológicas: “Si no probamos estas nuevas tecnologías va a ser muy difícil poder competir en el entorno en el que estamos actualmente. Recomiendo a las empresas que prueben con las startups. La gracia de estas empresas versus una compañía grande de software es que los fundadores y la directiva van a dar la vida porque el negocio funcione y porque la implementación sea exitosa. Hay muchas startups verticales que atienden necesidades de negocio específicas de cada área de la industria retail, desde el marketing, retornos promocionales y muchas soluciones verticales que son muy útiles para el desarrollo”, concluye.